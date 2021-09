Les notes des joueurs de Man United FIFA 22 et Greenwood n’a que 78

Les notes des joueurs de Man United FIFA 22 sont désormais officielles et les membres de l’armée des diables rouges sont déconcertés par le fait que Mason Greenwood n’a que 78 ans.

Jouer à Old Trafford dans la tranche de cette année du beau jeu sera mieux que jamais car Cristiano Ronaldo fait officiellement partie du club. Bruno Fernandes a également une note extrêmement élevée, et les fans pourront revivre les jours de gloire en réunissant Ronnie et ICON Rooney dans Ultimate Team.

Alors que la perspective de réunir l’un des plus grands partenariats de Premier League de tous les temps est excitante, il y a quelques joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer qui se sentent sûrement offensés par leurs scores.

Notes des joueurs de Man United FIFA 22

Les notes officielles des joueurs de Manchester United FIFA 22 sont les suivantes :

Cristiano Ronaldo – 91 Bruno Fernandes – 88 noté Jadon Sancho – 87 Paul Pogba – 87 Raphael Varane – 86 Edinson Cavani – 85 Marcus Rashford – 85 Luke Shaw – 84 David De Gea – 84 Harry Maguire – 84 Aaron Wan-Bissaka – 83 Alex Telles – 82 Donny van de Beek – 81 Fred – 81 Anthony Martial – 81 Scott McTominay – 80 Dean Henderson – 80 Victor Lindelof – 80 Jesse Lingard – 79 Nemanja Matic – 79 Eric Bailly – 79 Mason Greenwood – 78 Juan Mata – 78 Tom Heaton – 76 Diogo Dalot – 76 Phil Jones – 74 Amad – 68 Lee Grant – 65 Anthony Elanga – 64 Hannibal – 62 Shola Shoretire – 62

Cristiano Ronaldo est le seul footballeur de Man United dans le classement des 22 meilleurs joueurs d’EA. Il a été légèrement rétrogradé de 92 à 91, ce qui signifie qu’il se positionne désormais comme le troisième meilleur joueur du monde aux côtés de Kevn De Bruyne et derrière Robert Lewandowski et Lionel Messi.

Classement Bruno Fernandes FIFA 22

La note FIFA 22 de Bruno Fernandes est de 88.

Cela signifie qu’il n’est pas inclus dans les 22 meilleurs joueurs du jeu, qui abritent Casemiro, Heung-Min Son, Sadio Mane et Mohammed Salah. Les fans peuvent penser que c’est dur car Kevin De Bruyne a 91 ans, mais il n’a marqué que six buts et aidé 12 au cours de la saison 20/21, tandis que Bruno en a marqué 18 et a également aidé 12.

Heung-Min Son n’a également marqué que 17 buts avec 10 passes décisives la saison dernière, il est donc difficile de voir pourquoi le maestro portugais est légèrement moins bien noté.

Maçon Greenwood

La note FIFA 22 de Mason Greenwood de Manchester United n’est que de 78.

C’est une légère amélioration par rapport aux 77 de l’année dernière, mais les fans des diables rouges sont catégoriques sur le fait que ce n’est pas suffisant. Bukayo Saka est classé 80, mais il n’a marqué que cinq buts et aidé trois buts lors de la saison 20/21 de Premier League, tandis que Greenwood en a marqué sept et en a aidé deux.

Saka ne devrait pas être rétrogradé car c’est un très bon joueur, mais Greenwood devrait avoir un niveau inférieur à 80 ou au moins égal à l’ailier d’Arsenal.

