Les notes du Google Play Store connaîtront un grand changement en 2021

À partir de novembre, Google modifiera le système d’évaluation du Play Store pour les applications et les jeux. Les évaluations seront localisées, ce qui entraînera des évaluations différentes pour certaines applications pour les personnes dans différentes régions du monde. L’année prochaine, les évaluations deviendront encore plus précises en tenant compte des facteurs de forme des appareils.

Les applications et les jeux sur le Google Play Store ont historiquement eu des notes d’évaluation agrégées. En d’autres termes, Google additionne tous les scores des utilisateurs du monde entier et les moyenne pour créer un score final. Cela se reflète dans le nombre d’étoiles que vous voyez avec toutes les applications et tous les jeux sur Google Play.

Cependant, ce système change considérablement cette année. En novembre 2021, les évaluations du Play Store seront localisées dans le monde entier. Cela signifie que Google regroupera les scores des utilisateurs d’un pays et créera un score localisé. Ainsi, la note d’une application aux États-Unis, par exemple, peut être très différente de la note de cette même application au Japon.

Google a expliqué ce changement à venir dans un article de blog aujourd’hui. Voici un extrait pertinent :

Les utilisateurs et les développeurs du Play Store nous ont dit que les notes et les avis pourraient être plus utiles. Cela est particulièrement vrai lorsque les notes d’un domaine ont un impact injuste sur un autre, comme lorsqu’un bogue qui n’a affecté qu’un seul pays affecte négativement la note de l’application partout.

L’exemple de Google là-bas a beaucoup de sens. Les problèmes culturels peuvent également affecter les notes du Play Store. Par exemple, un jeu conçu pour s’adresser aux personnes qui parlent français et connaissent la culture française peut ne pas être bien reçu par les personnes d’autres pays. Pourquoi la note de ce jeu devrait-elle être abaissée par les critiques négatives de personnes qui ne le « comprennent » pas ?

À l’avenir, Google ira encore plus loin.

En 2022, le facteur de forme affectera les notes du Play Store

Les évaluations localisées commenceront cette année. Cependant, l’année prochaine, Google intégrera au moins une variable supplémentaire : le facteur de forme. Cela signifie que les avis sur les applications des utilisateurs de tablettes seront agrégés différemment des avis des utilisateurs de téléphones.

Google a expliqué ce changement en utilisant un exemple d’« améliorations positives de l’expérience d’une tablette » pour une application « négligée en raison du nombre d’utilisateurs sur les téléphones ».

Cela affectera toutes sortes de plates-formes différentes, y compris les téléphones pliables, les applications axées sur Android Auto, etc.

Google n’a pas donné de date de déploiement ferme pour l’introduction de variables de facteur de forme pour les évaluations du Play Store.