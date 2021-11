Les notes du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, Solana et Avalanche pourraient avoir un bel avenir dans l’espace crypto

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour Bankman, tant Solana qu’Avalanche tentent de générer des changements structurels importants, afin que la pérennité et la bonne performance des projets soient garanties malgré une éventuelle chute des marchés.

Le PDG et fondateur de la bourse américaine FTX, Sam Bankman-Fried, a souligné que Solana pourrait devenir le prochain projet dominant dans l’espace Blockchain, suivi d’Avalanche qui pourrait également se hisser au sommet du secteur.

Les remarques de Bankman sont entrées en jeu lors d’une interview réalisée pour Kitco News, où le jeune manager a partagé ses points de vue sur le paysage actuel de la crypto-monnaie, soulignant certains projets qui pourraient constituer un bon créneau et résister à un éventuel crash du marché.

Concernant ce dernier, Bankman n’exclut pas la possibilité d’une baisse de marché similaire à venir en 2018, mais que dans ce cas aussi bien Solana qu’Avalanche pourraient avoir un très bon pronostic compte tenu du positionnement qu’ils enregistrent dans le temps récent, ce qui très probablement le ferait. pas arriver avec les memecoins qui sont devenus populaires ces derniers temps :

« Les projets que vous voyez survivre le mieux sont ceux avec de grands fans vraiment fidèles et ceux avec des cas d’utilisation très forts. Je pense que ceux qui semblent les plus poussés par le battage médiatique seront ceux qui s’effondreront le plus durement. »