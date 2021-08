Les notes du Play Store de Google seront bientôt adaptées à votre appareil et à votre pays

in

Google a annoncé son intention de modifier la façon dont ses notes et avis sur le Play Store apparaissent pour les utilisateurs de différents pays et sur différents appareils, offrant enfin un aperçu plus précis de la qualité de l’application ou du jeu pour votre situation spécifique.

Depuis le lancement du Play Store, les notes et les critiques écrites ont été le moyen le plus immédiat d’évaluer la qualité d’une application ou d’un jeu en le comparant aux multiples alternatives proposées.

À partir de novembre 2021, la version mobile du Play Store affichera les évaluations spécifiques au pays de l’utilisateur, et à partir du début de 2022, les évaluations spécifiques à l’appareil d’un utilisateur (tels que les tablettes, les appareils portables et les Chromebooks) seront affichées.

Google cite diverses raisons pour les changements, par exemple lorsqu’un bogue spécifique à une seule région affecte négativement la note d’une application dans le monde, ou lorsque l’expérience d’une application sur tablette s’améliore considérablement mais que la note ne le reflète pas en raison du grand nombre de téléphones. utilisateurs.

Le géant de la technologie mentionne également que ces notes ont un impact direct sur la visibilité des applications sur le Play Store, de sorte que certaines applications peuvent avoir une position injustement gonflée dans les résultats de recherche, ou être enterrées de la même manière en fonction de l’expérience dans d’autres régions ou sur d’autres appareils.

Analyse : qualité sur mesure

Nous considérons ces fonctionnalités comme une amélioration considérable de la façon dont les applications seront sélectionnées et même achetées à l’avenir, les utilisateurs ayant des attentes beaucoup plus réalistes quant à la façon dont elles fonctionneront spécifiquement pour eux.

En particulier en ce qui concerne la météo, le streaming et les applications liées au paiement, il ne fait aucun doute que la qualité de ces services variera énormément en fonction de la prise en charge des plates-formes de paiement, des radars météorologiques et de la compatibilité des services de streaming d’un pays.

Nous prévoyons que cela aura un effet d’entraînement où les régions avec une population plus petite ne verront plus les résultats dominés par les applications populaires dans les pays à forte population, et la pertinence accrue de ces applications continuera à gagner l’approbation locale.

Ce niveau de granularité devrait à nouveau aider les applications à se concentrer sur un appareil spécifique avec lequel elles souhaitent travailler. Les applications qui nécessitent un écran plus grand, telles que les suites de montage audio, image et vidéo, ne souffriront pas autant de la version mobile de leur conception autrement centrée sur les tablettes, par exemple, et il en va de même pour les appareils portables.