Les notes médiatiques de Trump sont les plus basses depuis juin 2015 – avec un gémissement? ⋆ 10z viral

Loin des yeux, loin du cœur? Fatigue mentale. Surexposé? Les scandales et les crimes commencent-ils à coller à Teflon Don? Quelque chose se passe parce que les cotes obsédées par Trump ont des cotes inférieures à celles de son entrée dans la course en 2015, selon une nouvelle analyse médiatique de Philip Bump, analyste en recherche médiatique du Washington Post.

Bump a vu l’apparition de Trump hier sur Newsmax comme symbolique, le début d’une nouvelle ère. Nous avons rendu compte du terrible coup de téléphone et du mot salade: « Vous ne pouvez plus trouver un jeu, ils les ont sur toutes les chaînes » et nous avons noté hier qu’il semble que Trump entre dans la partie « gros Elvis » de son vie politique, vieux succès sans cesse répétés. Bump a dû voir une dynamique similaire car il a écrit mercredi:

Pendant environ une demi-heure mardi, un ancien président des États-Unis est apparu à la télévision pour offrir son évaluation non filtrée de l’état de la politique américaine, de la politique étrangère et des diverses controverses qui tournent autour du monde politique. Vous l’avez probablement manqué, car c’était Donald Trump qui offrait le même pudding de rhétorique que nous avons entendu si souvent à un présentateur du réseau d’extrême droite Newsmax. C’était pour les apparitions présidentielles ce qu’un pré-crépuscule se déroulerait à l’Indiana State Fair serait pour Kid Rock.

Ou le gros Elvis.

Pourquoi est-ce important? Parce que nous essayons d’évaluer le danger à l’avenir. Nous avons vu comment l’administration de Trump s’est terminée et nous nous sommes engagés à garder un œil attentif sur ces personnes. L’impact médiatique est une mesure du pouvoir que Trump détient sur les MAGA. Ce n’est pas une mesure globale de la puissance de Trump, mais elle est plus fiable que la plupart des autres.

Par cette mesure, le pouvoir de Trump diminue:

Peu de temps après avoir annoncé sa candidature en juin 2015, Trump a repris la conversation politique et culturelle. Vous le savez, et vous pouvez probablement expliquer un certain nombre des myriades de raisons pour lesquelles cela s’est produit. (Pour ceux d’entre vous qui ont juste pensé: «Oui, parce que les médias n’ont pas fait leur travail !!» – vous êtes censé tweeter des plaintes comme ça, pas seulement les penser.) Mais, cinq ans plus tard, nous ont tendance à perdre de vue à quel point cette ascension était remarquable.

En mars, la majeure partie de cette attention avait déjà disparu. Son intérêt pour la recherche Google était plus faible qu’à tout autre moment depuis juin 2015, tout comme le temps qu’il a été vu sur le câble. Les réseaux le couvraient beaucoup moins, jusqu’au point atteint l’année dernière lorsque la pandémie a dépassé Trump dans l’attention nationale. En outre, les mentions moyennes de Trump en mars sont revenues aux niveaux observés en novembre 2015.

Considérez l’impact. Trump a besoin d’attention comme de l’oxygène. Et pourtant, il ne peut tout simplement pas l’attraper. Nous soupçonnons que si nous reprenions les élections de novembre aujourd’hui, sous les mêmes lois, le président Biden gagnerait par une marge encore plus large. Mais, bien sûr, la vraie mesure est la présence de Trump sur le câble conservateur, sa seule portée disponible. Il fait le tour du drain.

Ses MAGA hardcore sont plus hardcore que jamais, ce n’est pas une mesure de la base immuable. Ce n’est pas non plus une mesure de l’emprise de Trump sur les politiciens à Washington. Cela aussi est inviolable.

