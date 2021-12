Les notifications des caméras de sécurité sont lentes, mais Blink a une solution

Roger Fingas / Autorité Android

Récemment, j’ai eu l’occasion de revoir le Blink Outdoor, l’une des nombreuses caméras de sécurité intelligentes d’Amazon. Sans gâcher le reste de mes pensées, l’option « notification précoce » trouvée dans l’application Blink était une fonctionnalité remarquable. Cela déclenche des alertes lorsqu’un mouvement instantané est détecté, au moins dans les limites de vos paramètres de sensibilité. La technologie est si rapide que si vous avez une connexion stable et que vous regardez déjà votre téléphone, vous pouvez souvent capturer des événements de quelques secondes alors qu’ils sont encore en cours.

Cela contraste avec la plupart des caméras de sécurité – qu’elles proviennent de Ring, Nest ou autres – qui prennent souvent quelques secondes pour envoyer une notification, et encore moins pour ouvrir un flux en direct. L’écart peut être petit, mais il peut faire toute la différence dans des situations où il est important d’agir rapidement, comme faire fuir un voleur ou attraper un accident avant qu’il ne se produise. Les caméras de sécurité sont plus utiles lorsqu’elles dissuadent les problèmes plutôt que de simplement en fournir un enregistrement.

L’écart est peut-être petit, mais il peut faire toute la différence dans les situations où il est important d’agir vite.

Les notifications de déclenchement capillaire sont non seulement plus rares qu’elles ne devraient l’être, mais étrangement sous-vendues par Amazon/Blink. Il n’y a aucune mention de notifications précoces dans le marketing de l’entreprise, et même dans l’application, l’option est étiquetée « bêta ». En quoi cette technologie n’est-elle pas la norme en matière de sécurité intelligente ?

Les problèmes qui freinent la vitesse de notification

C. Scott Brown / Autorité Android

Certes, il y a au moins un risque évident avec des notifications plus rapides : l’épuisement de la batterie. Des alertes fréquentes et rapides peuvent brûler les batteries sur lesquelles de nombreux appareils photo comptent. Dans le pire des cas, certaines personnes pourraient se plaindre de devoir recharger ou remplacer leurs batteries tous les quelques mois, ce qui entraînerait de mauvaises critiques et/ou des clients qui s’éloignaient vers différentes marques d’appareils photo. Autant les gens veulent de la vitesse, autant ils recherchent parfois davantage la commodité.

Le Blink Outdoor est quelque peu «tricheur» en ce sens que, bien que la caméra elle-même utilise deux piles AA, elle diffuse vers un concentrateur branché sur une prise secteur intérieure – de nombreuses caméras utilisent le Wi-Fi intégré ou la 4G pour communiquer avec le cloud, les deux qui sont intrinsèquement plus gourmands en énergie. Pourtant, si ces piles AA peuvent durer la moitié de leurs deux ans estimés, il n’est pas déraisonnable pour les autres fabricants d’appareils photo de suivre le rythme.

En rapport: Les meilleures caméras de sécurité sans fil

Un autre goulot d’étranglement contourné par Blink est la reconnaissance d’objets. De nombreuses caméras peuvent désormais identifier les personnes, les animaux domestiques, les véhicules et les colis, ce qui est utile pour hiérarchiser les alertes. Les appareils Nest vont encore plus loin avec un abonnement Aware, qui distingue les amis des étrangers. L’analyse d’objets nécessite un temps de traitement supplémentaire, qu’elle soit gérée sur l’appareil ou via le cloud, et l’option cloud est plus courante, ce qui entraîne des retards supplémentaires causés par le trafic réseau.

Certes, il y a au moins un risque évident avec des notifications plus rapides : l’épuisement de la batterie.

Un dernier élément dissuasif est la nécessité de minimiser les fausses alarmes. C’est probablement pourquoi la technologie de Blink est toujours en version bêta – les gens commenceraient à ignorer les alertes si beaucoup d’entre elles étaient inutiles, et la société essaie sans aucun doute de tempérer les attentes jusqu’à ce qu’elle affine ses algorithmes. En effet, j’ai parfois eu des enregistrements « vides » lors de mes tests, même avec des zones de détection limitées définies dans le champ de vision de l’Outdoor. Mais ceux-ci étaient rares et peuvent potentiellement se produire avec n’importe quel appareil photo, donc encore une fois, il ne semble pas y avoir d’excuse pour laisser les notifications précoces de côté.

Les notifications des caméras de sécurité peuvent et doivent être plus rapides

Pour certaines personnes, un léger retard dans les notifications peut être acceptable. Ils peuvent avoir l’impression que les chances sont contre d’avoir à réagir rapidement, et ils pourraient être plus préoccupés par la durée de vie de la batterie et la qualité des alertes. C’est-à-dire qu’ils préfèrent qu’on leur dise qu’un colis vient d’être livré, ou que c’est une personne qui s’approche de la porte au lieu d’un oiseau, tout en ignorant tout le reste. Et c’est parfaitement compréhensible – quand je suis tête baissée dans mon écriture, j’essaie de désactiver tout ce qui n’est pas pertinent sur mon téléphone.

Préféreriez-vous les notifications de caméra les plus rapides ou des notifications plus lentes avec une fiabilité et une reconnaissance d’objet améliorées ?

0 voix

Les notifications les plus rapides – Je veux réagir rapidement

NaN%

Plus lent, mais avec une fiabilité et une reconnaissance d’objet améliorées

NaN%

J’imagine, cependant, que si vous présentez des scénarios extrêmes aux gens – empêcher quelqu’un de casser la vitre de votre voiture par exemple, ou empêcher votre enfant de se brûler la main sur le poêle – ils insisteront probablement pour de meilleurs temps de réponse de leurs caméras. De fausses alarmes ici et là seraient un compromis mineur.

Lire la suite: Les meilleurs appareils domestiques intelligents que vous pouvez acheter

Je pense que la solution consiste à créer une version de l’option de notification précoce de Blink au premier plan dans chaque application de caméra, même si elle n’est pas activée par défaut. Si nécessaire, les fabricants pourraient désactiver la reconnaissance d’objets lorsque ce mode est actif, mais il y a de fortes chances que le traitement sur l’appareil soit suffisamment rapide au cours des prochaines années pour offrir le meilleur des deux mondes.

Cligner des yeux en plein air

Une caméra de sécurité compatible Alexa conçue pour survivre à la pluie.

Le Blink Outdoor est une caméra de sécurité résistante aux intempéries avec des fonctionnalités telles que la conversation bidirectionnelle, l’intégration Alexa, la vision nocturne et la possibilité d’enregistrer via un abonnement cloud ou un stockage local.

commentaires