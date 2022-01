Les notifications WhatsApp pourraient bientôt vous montrer la photo de profil de l’expéditeur ; Des détails

WABetaInfo a également notifié que les utilisateurs ne doivent pas être surpris si la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur leur compte WhatsApp.

Le Nouvel An est arrivé, tout comme une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp. Le dernier rapport suggère que WhatsApp bénéficiera bientôt d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de voir les photos de profil de l’expéditeur dans les notifications du système iOS. WhatsApp déploiera des photos de profil dans les notifications pour ceux qui utilisent au moins la version bêta 2.22.1.1 sur iOS 15.

Le suivi des fonctionnalités de WhatsApp, WABeta Info, a partagé la capture d’écran sur son blog. Il indique que les notifications sur WhatsApp seront désormais prises en charge par la photo de profil. Cela signifie que vous verrez des photos de profil dans les notifications chaque fois que vous recevrez de nouveaux messages de chats et de chats de groupe. La fonctionnalité est initialement déployée pour certains bêta-testeurs uniquement sur iOS 15.

WABetaInfo a également notifié que les utilisateurs ne doivent pas être surpris si la fonctionnalité n’est pas encore disponible sur leur compte WhatsApp. La plate-forme appartenant à Meta prévoit actuellement d’activer cette nouvelle fonctionnalité pour plus de comptes à une date qui n’est pas encore confirmée.

« Pour le moment, WhatsApp peut rencontrer des problèmes lors de l’ajout de photos de profil à des notifications spécifiques : puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité bêta, nous devrions nous attendre à de nouvelles mises à jour qui améliorent la fonctionnalité bientôt », a ajouté WABetaInfo.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.