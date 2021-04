Les nouilles de la progéniture choisissent Joey Ramone comme son “ dieu du rock ”

LA PROGÉNITURE guitariste Kevin “Noodles” Wasserman était l’invité vedette sur BBC“The Rock Show With Johnnie Walker” pendant le segment “Rock God”. Nouilles choisi RAMONES Légende Joey Ramone et a déclaré à propos de son choix: “La raison pour laquelle j’ai choisi Joey Ramone – eh bien, il y a plusieurs raisons. D’abord et avant tout, il n’est plus qu’une figure emblématique du punk rock, mais de la scène rock and roll en général. Il était grand, il portait un jean déchiré, une veste en cuir et des chaussures de tennis. Il se tenait juste là et ressemblait à un dieu avec cette crinière folle de cheveux noirs.

“Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que Joey Ramone a vraiment beaucoup lutté avec des maladies physiques, émotionnelles et mentales », a-t-il poursuivi.« Il avait presque un TOC paralysant. [obsessive-compulsive disorder] Cela rendait ses camarades fous quand il devait compter tous les poteaux de clôture avant de monter dans une camionnette, et s’il pensait en avoir raté un, il devrait revenir en arrière et tout recommencer. Et parfois, il lui a fallu beaucoup de temps pour monter dans une camionnette avant de pouvoir aller à un concert. Mais il l’a fait. Il a encore surmonté toutes ces difficultés et est devenu l’une des voix les plus emblématiques du rock and roll et du punk rock. Il a écrit des chansons qui sont tellement racontables et qui restent coincées dans votre tête. Chacun est quelque chose sur lequel tu veux juste chanter.

«Je pense que même maintenant plus que jamais, le RAMONES sont plus appréciés, plus écoutés et vous voyez certainement plus RAMONES t-shirts que jamais. Alors c’est pourquoi Joey Ramone est, et sera toujours, mon dieu du rock. “

Plus tôt dans le mois, il a été signalé que Netflix et STXfilms se sont associés pour développer et produire “J’ai couché avec Joey Ramone”, un biopic retraçant la vie du roi du punk.

Pete Davidson (“Saturday Night Live”) dépeindra Ramone dans le film, qui sera réalisé avec la coopération et le soutien de Joey Ramonela succession et avec l’aide de Films Rosegarten. Le film est basé sur les mémoires du même nom, écrits par son frère Mickey Leigh. Leigh servira de producteur exécutif.

“J’ai couché avec Joey Ramone” sera dirigé par Jason Orley, qui a déjà travaillé avec Davidson sur le long métrage 2019 “Adolescence à grande échelle” et le spécial stand-up de l’humoriste “Pete Davidson: vivant de New York”.

Ramone est décédé en avril 2001 après une bataille de sept ans contre le lymphome.

LA PROGÉNITUREle dixième album studio de “Laissez les mauvais temps rouler”, arrivé le 16 avril via Registres Concord.

