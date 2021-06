Les nouilles de la progéniture subissent une chirurgie du deuxième œil : « Mon avenir est déjà plus brillant »

LA PROGÉNITURE guitariste Kevin “Nouilles” Wasserman a révélé que sa deuxième opération de l’œil avait réussi et que son “avenir s’annonçait déjà plus radieux”.

Plus tôt ce mois-ci, le musicien de 58 ans avait parlé de sa première chirurgie oculaire au laser pour corriger sa vision et avait fait allusion à une opération de l’autre œil.

Le mardi (15 juin), Nouilles pris à son Twitter d’écrire : « J’ai eu ma chirurgie du 2ème œil (œil gauche, mon œil dominant) hier et tout s’est très bien passé. C’était un peu plus douloureux que la semaine dernière, mais pas trop terrible. Mon médecin m’a dit que mes yeux étaient dans les siens. Top 5 des corrections de la vision extrême, sur des milliers de patients.

“Lors de mon examen de suivi de son matin, le Dr a dit que la 2e opération faisait souvent réagir le système immunitaire plus fortement que la 1ère, et c’est pourquoi je ressens plus d’inconfort cette semaine”, a-t-il poursuivi. “Mais mon œil droit est presque entièrement guéri et mon œil gauche a l’air bien.

“Il faudra environ 3 semaines pour que mes yeux s’installent complètement et pour pouvoir savoir de quel type de prescription j’aurai besoin dans mes nouvelles lunettes. Jusque-là, j’avais un tas de montures vides à porter.

“Ce matin était le premier matin depuis toujours que je n’ai pas eu à tâtonner immédiatement pour une paire de lunettes”, Nouilles ajoutée. “Même si mes yeux guérissent toujours, il est assez remarquable de voir à quel point je vois les choses bien et différemment maintenant. Mon avenir semble déjà plus brillant.”

Dans une interview radio en 2019, Nouilles a parlé de l’endroit où il obtient ses lunettes emblématiques. Il a dit : « Dernièrement, je n’ai reçu que des images de mouches noires. Et je leur ai pris mon ordonnance, et ils ont dit : ‘Ouais, apporte-nous ton ordonnance, et on te fera des lunettes.’ Je vais, ‘Oh, ce sera génial. Cela me fera économiser de l’argent. J’aime leurs cadres; ils travaillent pour moi. Je leur prends mon ordonnance, et ils me disent : ‘Oh, c’est beaucoup trop fort. Nous ne pouvons pas vous aider ici. [Laughs] Leur gars ne pouvait pas le faire, alors j’ai dû y retourner… J’ai juste pris les cadres et je suis retourné vers mon gars. Pour une raison quelconque, il a été de plus en plus difficile de faire ma prescription ; c’est vraiment aléatoire ces derniers temps. Ce n’est pas aussi amusant.”

LA PROGÉNITUREle dernier album de, « Laissez les mauvais temps rouler », arrivé en avril via Concord Records. La suite de 2012 “Jours passent” a de nouveau été produit par Bob Rock, qui a également travaillé sur les deux précédents LP du groupe.



J’ai eu ma chirurgie du 2ème œil (œil gauche, mon œil dominant) hier et tout s’est très bien passé. C’était un peu plus douloureux que la semaine dernière, mais pas trop terrible. Mon médecin m’a dit que mes yeux figuraient dans son top 5 des corrections de vision extrêmes, sur des milliers de patients. — Noodles croit en la démocratie ! (@TheGnudz) 15 juin 2021

Lors de mon examen de suivi de son matin, le Dr a dit que la 2e opération fait souvent réagir le système immunitaire plus fortement que la 1ère, et c’est pourquoi je ressens plus d’inconfort cette semaine. Mais mon œil droit est presque entièrement guéri et mon œil gauche a l’air bien. — Noodles croit en la démocratie ! (@TheGnudz) 15 juin 2021

Il faudra environ 3 semaines pour que mes yeux s’installent complètement et pour pouvoir savoir de quel type de prescription j’aurai besoin dans mes nouvelles lunettes. Jusque-là, j’avais un tas de montures vides à porter. ? Aussi mes lunettes de soleil Noodles Fly de @blackflysusa — Noodles croit en la démocratie ! (@TheGnudz) 15 juin 2021

Ce matin était le premier matin depuis toujours que je n’ai pas eu à tâtonner immédiatement pour une paire de lunettes. Même si mes yeux guérissent toujours, il est assez remarquable de voir à quel point je vois les choses bien et différemment maintenant. Mon avenir s’annonce déjà plus radieux. ? — Noodles croit en la démocratie ! (@TheGnudz) 15 juin 2021

Mots clés:

la progéniture

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).