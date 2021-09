Les nouveautés de Google Files vous permettent d’économiser de l’espace sur votre téléphone sans rien faire | La technologie

in

Google Files lance une fonctionnalité conçue pour garder les terminaux des utilisateurs toujours libres d’éléments redondants tels que des photos ou des vidéos déjà sauvegardées dans le cloud.

Le stockage des appareils mobiles a augmenté ces dernières années, maintenant il est tout à fait normal de trouver des terminaux avec 64, 128 ou 256 Go. Il existe même des appareils qui atteignent 512 Go ou atteignent le téraoctet, mais disposer d’une grande quantité de stockage ne signifie pas que nous devons tout avoir à la main.

En fait, le plus conseillé est de ne pas abuser du stockage et de toujours avoir l’appareil commandé au maximum. Les applications de nettoyage n’ont généralement pas très bonne réputation, de nombreux utilisateurs pensent qu’ils ralentissent leurs appareils ou qu’ils ne font tout simplement rien. Oui, il existe des applications qui ne font rien ou qui interfèrent plus que de l’aide.

Beaucoup de ces applications sont sur le Play Store en attendant que des utilisateurs peu méfiants les installent, mais il existe également des applications qui tiennent leurs promesses. Nous avons dressé une liste d’applications qui nettoient efficacement l’appareil, mais le protagoniste de ces lignes est celui que Google a lancé il y a quelques années.

Files est l’application Google conçue pour garder le stockage à distance. Le design de l’application est simple, il n’y a pas de fioritures et son fonctionnement a la même ligne de pensée. ETCette application a reçu des mises à jour au cours des derniers mois et la dernière qui est arrivée lui permet de faire son travail automatiquement.

La nouvelle fonctionnalité de Google Files fonctionne de pair avec Google Photos afin que toutes les photos déjà enregistrées dans le stockage en nuage d’images et de vidéos du Mountain View soient supprimées. Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle “Smart Storage”, le nom est donné car l’application fait tout.

La chose intéressante à ce sujet est que Google Files ne supprimera que le contenu dont vous avez déjà une copie de sauvegarde pour éviter tout type de perte, mais en gardant toujours une copie dans le cloud. ETa est disponible et pour activer la fonctionnalité, vous devez entrer les paramètres de Google Files, une fois à l’intérieur, vous devez cocher l’option qui dit “Stockage intelligent”.

Bien que Google l’ait déjà publié pour tout le monde, il ne l’est pas encore pour tous les utilisateurs. La chose la plus recommandée est que vous mettiez à jour l’application afin d’avoir une meilleure chance que la fonctionnalité arrive avant vous. La seule chose à faire est donc d’être patient et d’attendre qu’il atterrisse sur l’appareil mobile.