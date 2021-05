Les «nouveaux» abonnés de l’EPFO reculent de 23% en FY21; le rythme de création d’emplois diminue également

L’analyse trimestrielle des données de paie pour l’exercice 2020-2021 indique que l’ajout net d’abonnés s’est amélioré de manière constante à partir du deuxième trimestre après avoir été touché au premier trimestre en raison de la pandémie de Covid-19.

Le rythme de la création de nouveaux emplois formels a de nouveau diminué en 2020-2021. Alors qu’il a diminué de 21% en 2019-20 par rapport à l’année précédente, l’exercice 2020-2021 a également vu une baisse de 22,56% du nombre de nouveaux souscripteurs rejoignant le régime de retraite géré par l’Organisation de la Caisse de Prévoyance des Employés (EPFO) en 2019. -20.

Cependant, l’ajout cumulatif net de la masse salariale à la base d’abonnés de l’EPFO est resté statique à 77,08 lakh en 2020-2021. L’EPFO arrive au nombre net en déduisant le total des abonnés qui sont sortis de la somme des nouveaux abonnés et de ceux qui sont partis plus tôt mais ont rejoint au cours de l’année.

«Les données des membres sortis sont basées sur les réclamations soumises par les individus / établissements et les données de sortie téléchargées par les employeurs, tandis que le nombre de nouveaux abonnés est basé sur le numéro de compte universel (UAN) généré dans le système et a reçu une valeur non nulle abonnement », a déclaré l’EPFO. Depuis avril 2018, l’EPFO publie des données de paie couvrant la période à partir de septembre 2017.

Les dernières données, provisoires et susceptibles d’évoluer, ont montré que près de 98 lakh sont sortis de l’EPFO en 2020-2021 contre environ 110 lakh l’année précédente. Mais, le nombre d’abonnés qui sont sortis plus tôt mais qui ont rejoint au cours de la période la plus élevée était plus élevé d’environ 11 lakh en 2020-2021 par rapport à 2019-20.

“Une amélioration maximale de 33,64 abonnés lakh net a été observée au cours du 4ème trimestre (janvier-mars 2021) avec une croissance de 37,44% par rapport au troisième trimestre (octobre-décembre 2020)”, a déclaré l’EPFO dans un communiqué.

Sur les 11,22 abonnés lakh net ajoutés en mars 2021, environ 7,16 nouveaux membres lakh sont entrés dans le champ de la sécurité sociale de l’EPFO pour la première fois. Environ 4,06 abonnés lakh net ont quitté puis rejoint l’EPFO en changeant d’emploi au sein des établissements couverts par l’EPFO et en choisissant de conserver leur adhésion par transfert de fonds plutôt que d’opter pour le règlement final, a-t-il déclaré.

L’analyse sexospécifique de l’exercice 21 reflète une variation à la hausse du ratio de l’addition nette d’abonnés féminines au total des ajouts nets, du mois d’octobre 2020 à la fin de l’exercice 21. En mars 2021, environ 2,42 lakh d’abonnées nettes ont été ajoutées, soit 21,56% de l’ajout net total au cours du mois.

Parmi les principales industries, les mines de minerai de fer, les services de messagerie, les restaurants, le transport routier routier, le raffinage du pétrole et du gaz naturel, le fer et l’acier et les établissements de fabrication, de commercialisation et d’utilisation d’ordinateurs ont connu une croissance positive en termes d’addition nette de membres dans le mois de mars 2021 par rapport aux ajouts nets d’abonnés en février 2021.

