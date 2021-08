Les nouveaux accords de paris sportifs de la NFL montrent une hypocrisie de plusieurs décennies du stand de jeu de la ligue .

Cette semaine, la NFL a annoncé que FOX Bet, BetMGM, PointsBet et WynnBET sont devenus des opérateurs de paris sportifs agréés pour la saison 2021 de la NFL. Ce que la NFL a fait est essentiellement l’équivalent de quelqu’un qui jure du sucre, disant à quel point c’était mauvais, puis de sauter soudainement nu dans une cuve de barbe à papa.

Il est difficile de dire à quel point ce moment est monumental pour la NFL. Monumentalement hypocrite. Monumentalement gourmand. Monumentalement, typiquement, sans doute très NFL.

Cette dernière nouvelle intervient après que la ligue a annoncé en avril ses premiers partenariats de paris sportifs – des accords pluriannuels avec Caesars Entertainment, Draft Kings et Fan Duel en tant que « partenaires de paris officiels » de la NFL – ce qui était important mais pâle par rapport à ces dernières nouvelles.

Pendant des décennies, voire près d’un siècle, la NFL a mis en garde contre les méfaits du jeu et des casinos, tout en faisant des clins d’œil et en hochant la tête, sachant que la pierre angulaire du sport était le jeu et les casinos.

Il était toujours intelligent de se préoccuper des joueurs jouant sur des jeux. Ce n’est pas le problème. Le problème est la fausseté de qualité militaire de la NFL qui remonte à des années. L’ancien commissaire Pete Rozelle a dit un jour que si la ville de la Nouvelle-Orléans avait des casinos, il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner les Super Bowls de cette ville.

La NFL a annoncé lundi de nouvelles offres de paris sportifs.

Il s’agissait de Rozelle en 1963 après avoir suspendu Paul Hornung et Alex Karras à la suite d’une enquête de la ligue qui a révélé que les deux pariaient sur des matchs de la NFL et étaient associés à des joueurs connus.

“Ce sport s’est développé si rapidement et a gagné tellement l’approbation du public américain que la seule façon de le blesser est le jeu”, a déclaré Rozelle en partie. « J’ai pris cela en considération pour prendre ma décision. J’ai également pris en compte le fait que les violations de Hornung et de Karras se poursuivaient, pas accidentellement. Ils se poursuivaient, flagrants et croissants. Les deux joueurs avaient été informés à maintes reprises de la règle de la ligue sur le jeu ; la règle est également affichée dans chaque club-house de la ligue. Pourtant, ils ont continué à jouer. Je ne pouvais exiger d’eux que la peine la plus sévère, sauf le bannissement à vie.

C’était Rozelle en 1976 : « J’ai souvent exprimé mon opinion selon laquelle le jeu légalisé sur les événements sportifs est destructeur pour les sports eux-mêmes et à long terme préjudiciables au public. »

Il s’agissait de Roger Goodell, l’actuel commissaire, lors d’une déposition en 2012, selon ESPN :

« Quelles menaces pèsent sur l’intégrité du football professionnel aux États-Unis ? » un avocat a demandé à Goodell.

“Le jeu serait n ° 1 sur ma liste”, a répondu Goodell.

C’était Goodell en 2015 : « Nous avons été très ouverts sur notre position selon laquelle nous nous opposons à la légalisation des jeux de hasard sportifs. Nous n’avons pas changé notre position là-dessus. Je ne m’attends pas du tout à ce que nous changions cela à l’avenir.

Je ne m’attends pas du tout à ce que nous changions cela à l’avenir.

La NFL n’a pas évolué. Ce n’est pas ce qui se passe ici. Ce qui s’est passé, c’est que la NFL a vu tout le monde, y compris les casinos, les sites de jeux en ligne et des millions de jabronis réguliers jouer au football fantastique, gagner beaucoup d’argent et a décidé de jeter ses prétendus principes à la poubelle parce qu’il y avait des milliards à gagner.

Je peux le prouver en deux mots : Tony Romo.

En 2015, l’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas faisait partie d’un groupe parrainant une convention de football Fantasy à Las Vegas. Un procès intenté plus tard contre la NFL a déclaré qu’il y avait une liste d’au moins 60 joueurs de la NFL sous contrat pour participer à la convention, dont Romo, Odell Beckham Jr., Rob Gronkowski et Dez Bryant.

Cependant, le procès a affirmé que les responsables de la NFL, selon ESPN, “ont contacté des personnes associées aux joueurs qui étaient payés pour venir – leurs équipes, leurs familles, leurs agents et, dans certains cas, même leurs parents – pour leur dire qu’ils seraient amende ou suspendu s’ils ont assisté à la convention. La convention n’a jamais eu lieu.

La poursuite, qui a ensuite été rejetée par un juge, a également déclaré que la ligue avait déclaré à Michael Fabiano, analyste du football Fantasy, du réseau NFL, que s’il restait l’hôte de l’événement, il risquerait de perdre son emploi.

Lorsque les joueurs étaient sur le point de gagner de l’argent en jouant (et le football fantastique est définitivement une forme de jeu), le jeu était mauvais.

Maintenant que la NFL va gagner des milliards avec le jeu, c’est cool.

Mais pas à tout le monde. L’entraîneur du Temple de la renommée, Tony Dungy, a répondu au tweet d’Adam Schefter d’ESPN : “Je n’aime vraiment pas voir cet Adam. Quand je suis arrivé dans la ligue, la NFL avait une position contre le jeu. Maintenant, il semble que nous l’ayons accepté. Je me rends compte que c’est légal maintenant, mais nous avons tous vu les dommages que le jeu peut causer à des vies. Je ne pense pas que nous devrions en faire la promotion.

Il y a une autre personne dont les opinions sur le jeu ont été cohérentes et n’ont jamais changé. Il s’agit de l’ancien commissaire Paul Tagliabue, qui vient d’entrer au Temple de la renommée.

“Je me suis toujours opposé à ça, aux jeux de hasard, et je ne voulais pas avoir d’équipe à Las Vegas”, a déclaré Tagliabue, qui a pris sa retraite en 2006 après 17 ans en tant que commissaire de la NFL, à Jarrett Bell de USA TODAY Sports en avril.

Tagliabue a ajouté: “Je m’inquiète toujours pour un jeune homme … et quelqu’un lui dit:” Prends l’argent. ” “

Tagliabue est l’une des rares voix cohérentes sur le jeu. L’un des non hypocrites.

Contrairement à Goodell. Contrairement à la NFL.

Cet article est paru à l’origine sur USA TODAY: la NFL révèle une hypocrisie monumentale avec un renversement renversant sur le jeu