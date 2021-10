Les nouveaux accords de Tesla avec Hertz et Uber semblent être des blockbusters

Tesla est devenue une entreprise d’un billion de dollars cette semaine après l’annonce d’un accord massif avec Hertz. La société de location de voitures a déclaré qu’elle achèterait 100 000 berlines Tesla Model 3 d’ici la fin de 2022, ce qui a fait grimper le cours de l’action Tesla au nord de 1 000 dollars par action. Deux jours plus tard, Hertz a révélé qu’Uber s’était engagé à louer jusqu’à la moitié de ces véhicules électriques à ses chauffeurs en covoiturage. Hertz a même recruté Tom Brady pour promouvoir sa nouvelle flotte.

Ces développements sont clairement bons pour Tesla, et ils sont de bon augure pour l’industrie des véhicules électriques dans son ensemble. Mais les autres entreprises impliquées font des paris plus risqués. Hertz dépense environ 4,2 milliards de dollars en supposant que, lorsque ses locations Tesla seront disponibles le mois prochain, les voitures seront si désirables que ses clients paieront des tarifs plus élevés pour ce que la société dit être une « expérience de location premium et différenciée ». Hertz a déclaré que le coût de location d’une Tesla sera « similaire » à ses tarifs de voiture premium et de luxe, qui varient en fonction du lieu de prise en charge et de la date de réservation. Pour référence, la location d’une berline Jaguar XF, qui coûte à peu près le même prix qu’une nouvelle Tesla Model 3, à l’aéroport LaGuardia de New York coûte plus de 300 $ par jour avant taxes et frais.

Pendant ce temps, Uber offre aux conducteurs une petite subvention et des remises sur certaines bornes de recharge s’ils acceptent de payer 334 $ par semaine pour louer une Tesla chez Hertz. L’entreprise de covoiturage pense que cette nouvelle approche de location pourrait jeter les bases d’un futur modèle commercial plus respectueux de l’environnement, malgré le fait que l’entreprise ait un bilan mitigé en matière de location de voitures aux conducteurs.

Pour avoir une idée de la façon dont chacune de ces sociétés abordera le nouveau marché de la location Tesla, nous avons examiné les calculs. L’accord de Hertz avec Tesla vaut des milliards, tandis qu’Uber pourrait dépenser des millions en avantages pour séduire les conducteurs à louer des véhicules électriques au lieu de véhicules moins chers. Bien entendu, ce seront les clients qui décideront si ces investissements sont rentables pour les entreprises respectives.

Tesla gagne plus que de l’argent

Tesla n’a de gain que si ces paris sont payants. Tout ce que l’entreprise a à faire est de produire sa plus grosse commande jamais enregistrée. Le prix de l’accord est particulièrement élevé car Tesla facture le prix de la vignette sur tous les modèles 3 – actuellement, un modèle 3 commence à 43 990 $ – même si les remises sur les commandes groupées sont plus courantes dans l’industrie de la location de voitures.

Il y a aussi plus que de l’argent sur la table. Rendre les véhicules Tesla largement disponibles en location et pour les trajets Uber présentera également la marque de l’entreprise à de nombreux autres clients potentiels. Par exemple, Tesla n’a pas de département marketing, mais il retient beaucoup l’attention dans la dernière campagne publicitaire de Hertz, qui montre Tom Brady entouré de Model 3.

Hertz parie des milliards sur un avenir plus vert

Plus est à cheval sur cet accord pour Hertz. Le géant de la location de voitures a déposé son bilan l’année dernière après que la pandémie a mis l’industrie du voyage sur la touche, et il n’a commencé à rebondir que lorsque deux sociétés d’investissement ont acheté une participation majoritaire dans l’entreprise en mars. Maintenant, il semble que Hertz espère qu’un pivot vers la location de véhicules électriques pourrait donner une seconde vie à l’entreprise centenaire. En fait, Hertz prévoit de lancer un portail dédié à la location de véhicules électriques et affirme que plus de 20 % de sa flotte sera électrique d’ici la fin de l’année prochaine.

Ce calcul suppose que Tesla livrera les véhicules promis à temps, ce qui peut ne pas arriver. La société a raté ses objectifs de production dans le passé et fait toujours face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a dévasté la fabrication automobile.

Les clients potentiels pourraient ne pas vouloir payer de majoration pour louer une Tesla, d’autant plus que les prix des voitures de location sont toujours plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Là encore, la nouveauté de conduire une Tesla pourrait suffire à attirer les clients. Beaucoup de gens n’ont pas du tout eu la chance de conduire un véhicule électrique, donc une expérience de location pourrait leur donner une opportunité d’introduction de le faire sans dépenser plus. plus de 40 000 $ sur un modèle 3.

Le modèle économique d’Uber change de vitesse

Bien que Hertz commercialise ses Teslas en tant que produit haut de gamme, les véhicules qu’il loue à Uber seront disponibles sur tous les niveaux de manèges, y compris le service UberX économique. Alors que les conducteurs Uber avec Teslas seront également éligibles pour répertorier leurs véhicules sur les niveaux de service Uber Comfort Ride et Uber Green haut de gamme de la plate-forme, il n’y aura pas de moyen dédié pour un client Uber de réserver un trajet dans une Tesla.

Le succès du nouvel accord d’Uber avec Hertz dépend évidemment de sa capacité ou non à convaincre les conducteurs de s’inscrire au programme de location. Les chauffeurs Uber peuvent déjà louer d’autres voitures grâce à un partenariat existant avec Hertz, qui annonce un tarif de base de location hebdomadaire de 214 $ par semaine, hors frais. Bien que la location d’une Tesla coûterait plus cher, Uber a promis que le coût passerait finalement de 334 $ par semaine à 299 $ et peut-être même moins. Uber offre également aux conducteurs de Tesla un dollar supplémentaire par trajet (jusqu’à 4 000 $ par an), et tout conducteur Uber avec un véhicule électrique peut bénéficier de réductions aux bornes de recharge pour véhicules électriques EVgo.

« Il est clair que les véhicules électriques et les voitures autonomes sont l’avenir de l’industrie automobile, et [Uber wants] d’avoir une place de choix dans leur impact sur la mobilité à grande échelle », a déclaré Gad Allon, professeur d’opérations, d’information et de décisions à Wharton. « Cette collaboration leur permet de démarrer et d’envisager l’avenir de leur modèle.

Pourtant, ce plan a ses limites. Moins de 10% des conducteurs Uber louent actuellement leurs véhicules, donc l’accord Hertz n’affecte pas la grande majorité des conducteurs. La société a également une histoire fragmentaire en ce qui concerne la fourniture de voitures aux conducteurs. En 2017, Uber a fermé son activité Xchange Leasing, qui fournissait des véhicules aux conducteurs qui ne trouvaient pas d’autre financement ; le programme perdait trop d’argent. Xchange Leasing a également été critiqué pour avoir imposé aux conducteurs des accords financiers abusifs. Certains pensent que la dernière collaboration de location d’Uber laissera également les conducteurs dans une pire situation.

« Qu’ils louent des Tesla ou des Toyota, les conducteurs qu’Uber piège avec des programmes de location de voitures seront toujours pris dans des cycles d’endettement sans fin », a déclaré à Recode un porte-parole de Gig Workers Rising, un groupe de défense des droits.

Mais même si Hertz et Uber tirent profit de leurs paris, Tesla sera toujours l’entreprise avec le plus à célébrer. Hertz a déclaré mercredi que si le partenariat avec Uber réussissait, la société pourrait étendre le programme à 150 000 voitures au cours des trois prochaines années, ce qui nécessiterait que Hertz achète au moins 50 000 modèles 3 supplémentaires. C’est bien sûr une excellente nouvelle pour Tesla.