Un nouvel extrait d’un mystérieux et ultra-précis Apple leaker dit que les nouveaux AirPods 3 d’Apple sont «prêts à être expédiés».

Dans un message sur Weibo Kang a déclaré:

Tout le monde est prêt à expédier les nouveaux coques AirPods. Attendez simplement que la vraie machine la teste. Personne ne sait qu’il a été conçu l’année dernière jusqu’à l’annonce officielle.

Plus tôt cette semaine, des fuites de rendus correspondant à des photos antérieures semblaient montrer ce que nous attendons d’une paire d’AirPods 3 redessinée qui ressemblent davantage aux AirPods Pro d’Apple qu’aux générations précédentes d’AirPods. À partir de ce rapport

Les AirPods 3 d’Apple, qui devraient faire leurs débuts au premier semestre 2021 et peut-être lors d’un événement en mars, viennent de voir leur conception divulguée à nouveau. De Gizmochina: Avant le lancement, nous avons mis la main sur un nouvel ensemble de rendus AirPods 3 de fournisseurs. Le design présenté dans les rendus est probablement la version finale qui sera publiée sur le marché pour que tout le monde puisse l’acheter.

Dans un article séparé, Kang a en outre fait allusion à des rumeurs de nouveaux modèles d’iPad Pro à venir en deux tailles, affirmant que si l’iPad Pro 11 pouces s’est auparavant toujours vendu mieux que l’iPad Pro 12,9 pouces, ce n’est peut-être pas le cas cette année. et que plus de gens voudront essayer le plus grand.

Alors que Kang est une source d’informations mystérieuse et inconnue, selon AppleTrack, ils ont partagé 134 rumeurs sur Apple, dont seulement trois étaient incorrectes, un taux de précision de 97,8%.

Selon Jon Prosser, Apple devrait organiser un événement le 23 mars, où nous pourrions voir un nouvel iPad Pro, des AirPods, des AirTags et même une Apple TV.