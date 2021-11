Les nouveaux AirPods Pro d’Apple avec étui MagSafe reviennent à des prix bas de tous les temps

Le mois dernier, Apple a dévoilé la première mise à jour de son très populaire AirPods Pro depuis 2019. La nouvelle version dispose désormais d’un boîtier compatible MagSafe, ce qui rend l’expérience de charge beaucoup plus agréable pour ceux qui utilisent le chargeur MagSafe d’Apple.

Bien que les nouveaux AirPods Pro ne soient sortis que récemment, vous pouvez déjà bénéficier d’une remise sur un ensemble avec 59 $ de réduction sur Amazon. Cette offre anticipée du Black Friday vous donne une chance de décrocher une paire avec leur plus grosse baisse de prix à ce jour, un prix qui ne baissera probablement pas lorsque le Black Friday lui-même se déroulera.

Hormis le boîtier, les nouveaux AirPods Pro sont identiques à la génération précédente avec suppression active du bruit et mode transparence. L’ANC vous permet de bloquer tous les sons ambiants et de fond autour de vous et de vous concentrer sur votre musique, podcast, livre audio ou tout autre élément joué dans vos oreilles, tandis que le mode transparence vous permet de filtrer les bruits extérieurs lorsque vous en avez besoin.

Prix ​​​​toujours bas des AirPods Pro

AirPods Pro avec étui MagSafe | 59 $ de rabais



Apple n’a mis à jour que récemment ses AirPods Pro pour inclure un boîtier compatible MagSafe et vous pouvez déjà économiser près de 60 $ sur un ensemble. C’est le plus bas que nous les ayons vu aller depuis le lancement et nous doutons que nous verrons une meilleure offre que celle-ci pour le Black Friday lui-même.

189,99 $ sur Amazon

Contrairement aux AirPods 2 ou aux nouveaux AirPods 3, les AirPods Pro sont dotés d’une conception intra-auriculaire pour un ajustement parfait. Vous recevrez trois tailles d’embouts en silicone souples pour vous aider à obtenir le bon niveau de confort et il y a même un égaliseur adaptatif qui adapte automatiquement votre musique à la forme de votre oreille.

Les AirPods Pro sont également résistants à l’eau, ce qui en fait un excellent choix comme casque de sport ou à porter pendant la course.

La puce H1 conçue par Apple à l’intérieur des AirPods Pro permet aux propriétaires d’appareils Apple de jumeler un processus en un seul clic, qui peuvent également basculer automatiquement entre les appareils. « Hey Siri » mains libres est disponible et vous obtiendrez des commandes tactiles soignées sur les tiges des AirPods.

C’est l’une des meilleures offres AirPods que nous ayons vues cet automne et offre une excellente chance de faire des économies avant la folie du Black Friday.

