Les nouveaux AirPods Pro d’Apple pourraient inclure des trackers de fitness intégrés en 2022

Une nouvelle rumeur suggère que le prochain rafraîchissement des AirPods Pro d’Apple comportera des capteurs de suivi de la condition physique.

Le rapport suggère également qu’une actualisation des AirPods d’entrée de gamme est prévue cette année. Cela modifiera la conception des AirPods pour qu’ils ressemblent davantage aux AirPods Pro, avec une tige plus courte.

Le rapport Bloomberg cite des «personnes connaissant le sujet» impliquées dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Les AirPods Pro se concentrant sur le suivi de la condition physique seraient un autre ensemble de capteurs dans un portable Apple.

L’Apple Watch est déjà considérée comme l’étalon-or des appareils portables de fitness. Mais l’ajout de fonctionnalités de suivi de la condition physique peut être un moyen pour Apple d’augmenter le prix de départ de l’AirPods Pro SKU plus élevé que son offre d’entrée de gamme. L’Apple Watch peut suivre les pas, la fréquence cardiaque et même les niveaux d’oxygène dans le sang. La montre reste un appareil assez cher, comparé aux écouteurs sans fil d’Apple.

L’intégration de capteurs supplémentaires dans les AirPods Pro pourrait réduire la dépendance à l’égard de l’Apple Watch. Ou rendez les données Apple Watch existantes plus précises en proposant deux sources de collecte. L’expérience d’Apple avec le suivi de la condition physique n’est pas nouvelle sur le marché non plus. Les écouteurs sans fil Elite Sport de Jabra de 2017 sont dotés de moniteurs de fréquence cardiaque intégrés. Samsung et Bose ont également lancé des appareils portables sans fil avec une technologie de suivi de la condition physique.

Quoi qu’il en soit, cela ressemble de plus en plus à Apple est la voie à suivre pour les fanatiques de fitness. Pour ceux qui aiment se déconnecter complètement pendant leurs randonnées et leurs courses, le suivi à travers un ensemble d’écouteurs sonne bien. Vous pouvez cartographier votre course tout en écoutant de la musique sans avoir à régler une montre pour ne pas déranger le mode ou être tenté de vérifier votre poignet toutes les cinq minutes.

L’AirPods Pro n’est pas non plus le seul portable sans fil Apple à être repensé.

Dans une série de photos Instagram, LeBron James nous a tranquillement donné un aperçu des nouvelles têtes Beats Studio en blanc. Les Beats Studio Buds partageront plusieurs des mêmes composants internes que les AirPods Pro. Apple prévoit de les proposer en rouge, noir et blanc.

Bien que le design de Beats soit distinct sur ces photos, la rumeur veut que les AirPods Pro se ressemblent. On ne sait pas quand ces Beats Studio Buds seront lancés, mais ils ont reçu l’approbation de la FCC. Il est probable qu’Apple les lancera “ quelque temps ” cette année.

Digital Music News a rapporté que les appareils portables d’Apple perdent des parts de marché malgré des ventes écrasantes. Les écouteurs Bluetooth bon marché rongent la part de marché d’Apple – la société continue donc d’innover avec de nouvelles idées.