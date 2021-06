Les nouveaux AirTags d’Apple ont déjà une offre : ils coûtent 32 euros chez Media Markt | La technologie

Les boutons d’Apple pour ne perdre aucun objet ne sont pas sur le marché depuis peu de temps, mais ils ont déjà reçu une offre. Media Markt les vend 32 euros.

Les AirTags Ils sont déjà une réalité, ils ne sont en magasin que depuis quelques mois, mais ils ont suscité beaucoup d’attentes après des mois pleins de rumeurs. Ils sont l’option parfaite pour que les propriétaires d’iPhone ne perdent rien, ni les clés, ni l’animal.

Si vous attendiez le bon moment pour obtenir votre AirTag, cela pourrait être le meilleur. Bien que la remise ne soit pas très importante, cette marque et étant un produit si nouveau, il est très difficile de subir une baisse de prix plus importante.

Pour 32 euros, une remise de 8%, chez Media Markt, vous pouvez désormais acheter un AirTag. La livraison à domicile coûte 1,99 euro, mais si vous la récupérez dans le magasin le plus proche, vous pouvez économiser ce surcoût.

Dispositif de localisation Apple qui vous permet de localiser vos objets via l’application Find sur votre iPhone ou iPad via Bluetooth. Si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12, utilisez la technologie ultra large bande pour localiser avec une précision centimétrique.

La partie intéressante, comme pour la plupart des produits Apple, est qu’avec l’achat de cet AirTag, vous recevrez quatre mois gratuits d’Apple Music, une plateforme avec 70 millions de chansons.

Gardez à l’esprit que si vous souhaitez acheter plus d’un AirTag, il peut être plus pratique de choisir le forfait de quatre unités proposé par la société sur Amazon pour 119 euros. Dans ce cas, l’appareil est un peu moins cher, à 29,75 euros.

Les AirTags sont le nouvel accessoire de mode chez les utilisateurs d’Apple, dans un petit bouton qui peut être attaché avec un porte-clés en cuir à d’autres produits ou mis dans un sac à dos ou un sac pour le localiser à tout moment depuis le téléphone portable.

Se couple avec l’iPhone ou l’iPad et communique avec Bluetooth 5.0 LE. Si vous avez un iPhone 11 ou 12, vous pouvez localiser l’AirTag avec une précision centimétrique grâce à la technologie de Bande ultra-large.

De plus, si l’objet perdu est trop éloigné, Apple a créé le Fonction mode perdu dans lequel plus de 1 000 millions d’iPhones et d’iPads dans le monde interviennent dans la recherche anonyme, un réseau collaboratif mondial. Si un autre appareil le trouve, il enverra son emplacement au réseau iCloud d’Apple et vous le recevrez sur votre mobile.

Sa petite batterie ronde dure un an et au cours des mois où elle est disponible sur le marché, Apple a renforcé la sécurité du système AirTags. Pour 32 euros vous avez maintenant un appareil disponible sur Media Markt.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.