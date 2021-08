Les nouveaux appareils Alexa pour la maison intelligente transforment n’importe quel rideau en rideaux intelligents

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il existe des milliers d’excellents appareils intelligents pour la maison de nos jours. Des dizaines de milliers, même. Mais combien d’entre eux vous impressionneront réellement ? La réponse variera évidemment en fonction de la personne à qui vous demandez, mais la liste est généralement assez courte. Aujourd’hui, cependant, nous allons vous présenter certains des appareils pour la maison intelligente Alexa les plus cool que vous ayez jamais vus.

Il existe de nombreuses offres intéressantes pour la maison intelligente aujourd’hui sur Amazon. Les prises intelligentes Wi-Fi sont souvent en tête de liste, comme les plus vendues Prises intelligentes TP-Link Kasa vous pouvez l’obtenir dès maintenant sur Amazon pour seulement 6,25 $ chacun. C’est un nouveau prix bas de tous les temps. C’est aussi encore moins cher que l’offre d’Amazon de Prime Day l’année dernière, donc ça ne durera pas plus longtemps. La plupart des gens mentionneront également une bonne serrure intelligente comme un appareil domestique intelligent essentiel, comme le eufy Smart Lock Touch qui est disponible avec un rabais important aujourd’hui. Et les acheteurs avertis pourraient ajouter quelque chose comme le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ à leurs listes. Nous ajouterions certainement un ouvre-porte de garage intelligent à la liste, car ils sont géniaux. De plus, le MyQ le plus vendu ne coûte actuellement que 23 $ et vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 40 $ !

En plus de tous ces super gadgets, nous allons également vous présenter un nouvel appareil intelligent. Il figurera instantanément sur votre liste d’articles essentiels pour la maison intelligente. ça s’appelle le Contrôleur de rideau intelligent SwitchBot Curtain, et ça change la donne.

Les nouveaux appareils intelligents Alexa les plus cool

Quiconque les a vus sait que les rideaux intelligents et les stores intelligents sont géniaux. Malheureusement, ils peuvent aussi être extrêmement coûteux. C’est pourquoi le Contrôleur de rideau intelligent SwitchBot Curtain est tellement génial.

Cette brillante trouvaille Amazon fonctionne avec à peu près toutes les configurations que vous pourriez avoir. Les seuls rideaux qui ne fonctionneront pas sont ceux qui ont des œillets. Il faut environ 30 secondes pour installer un rideau SwitchBot sur n’importe quelle tringle à rideau. Ce n’est pas une exagération. Vous passerez probablement plus de temps à trouver votre escabeau que vous n’en passerez à installer votre rideau SwitchBot. Après cela, tout ce que vous avez à faire est d’installer l’application et vous pourrez ouvrir et fermer vos rideaux directement depuis votre smartphone ou à l’aide de minuteries !

Le Rideau SwitchBot se vend pour seulement 99 $, et c’est une bonne affaire à ce prix. Si vous voulez profiter de l’expérience complète, vous aurez besoin d’un autre gadget qui se trouve être en vente en ce moment avec un rabais important.

ça s’appelle le SwitchBot Hub Mini et c’est à 39 $ en ce moment chez Amazon. Ce petit appareil est le chaînon manquant entre vos nouveaux rideaux intelligents et une véritable expérience de maison intelligente. Le Hub Mini agit comme un pont pour que vous puissiez utiliser des éléments tels que IFTTT, Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit pour contrôler vos stores. Synchronisez vos fonctions d’ouverture et de fermeture avec le lever et le coucher du soleil chaque jour. Ou, vous pouvez même ouvrir et fermer vos rideaux avec une commande vocale Alexa. Les possibilités sont infinies et vous allez adorer !

Moteur électrique intelligent SwitchBot Curtain avec application sans fil, Alexa et contrôle de la minuterie Prix: 99,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – Reliez SwitchBot au Wi-Fi, compatible avec Alexa Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir :

Le SwitchBot Curtain est un contrôleur de rideau intelligent qui s’installe en quelques secondes. Il vous permet de contrôler vos rideaux automatiquement selon un calendrier, à partir de votre smartphone ou même avec votre voix. L’installation ne nécessite aucune vis, écrou, boulon ou tout autre outil. Box, le SwitchBot Curtain fonctionne avec votre smartphone via Bluetooth, avec des minuteries et avec des horaires que vous pouvez créer dans l’application Ajoutez le SwitchBot Hub Mini et contrôlez tous vos rideaux de n’importe où dans le monde via Wi-Fi Hub ajoute également des commandes vocales grâce à Intégration Alexa/Siri/Google Assistant Connectez-vous à votre système de maison intelligente avec la prise en charge IFTTT Différents styles sont disponibles pour différents types de tringles à rideaux – assurez-vous d’avoir le bon Compatible avec les rideaux à anneaux, les rideaux à languettes et les rideaux à languettes arrière, mais pas avec des rideaux suspendus à l’aide d’œillets

Moteur électrique intelligent SwitchBot Curtain avec application sans fil, Alexa et contrôle de la minuterie Prix: 99,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

SwitchBot Hub Mini Smart Remote – Reliez SwitchBot au Wi-Fi, compatible avec Alexa Prix catalogue : 49,00 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.