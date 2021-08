Les nouveaux appareils Chrome OS de HP sont une excellente nouvelle pour les fans de Chromebook

HP a annoncé ses derniers produits Chrome OS cette semaine et ils ne correspondent pas à ce à quoi nous nous attendions : un nouvel ordinateur de bureau tout-en-un HP Chromebase de 21,5 pouces, l’hybride détachable HP Chromebook X2 11 avec une connectivité 4G/LTE toujours active, et un nouveau moniteur USB-C HP M24fd certifié Chromebook.

Au cours de la dernière année et demie, la popularité de Chrome OS de Google a explosé alors que les blocages de Covid et la distanciation sociale ont fermé les établissements scolaires du monde entier, obligeant les districts scolaires à accélérer l’adoption de la technologie d’apprentissage à distance pour accueillir les élèves.

Les Chromebooks, avec leurs fonctionnalités légères et leur prix abordable, étaient parfaitement adaptés à la tâche et les ventes de Chromebooks en volume ont dépassé toutes les autres plates-formes informatiques mobiles au cours de la seconde moitié de 2020.

Cette adoption généralisée des produits Chrome OS a été longue à venir et compte tenu de notre penchant pour un Chromebook bien fait, voir leur popularité augmenter a été encourageant. C’est pourquoi nous avons été plutôt contrariés d’apprendre que certains fabricants d’ordinateurs portables avaient l’intention de réduire leurs offres Chrome OS plus tard cette année en faveur des ordinateurs portables Windows 11.

Les aspects économiques de cette situation sont difficiles à contester étant donné la pénurie actuelle de semi-conducteurs, nous sommes donc très heureux de voir que HP ne se contente pas de lancer de nouveaux produits Chrome OS cette année – ils essaient également d’innover et d’apporter cet incroyable système d’exploitation à plus de gens de plus de façons.

Ce n’est pas la première Chromebase à arriver sur le marché, car Acer, LG et Lenovo ont tous sorti des modèles Chromebase AIO ou des configurations à écran tactile Chromebox. Il s’agit du premier Chromebase AIO à disposer d’un écran rotatif, ce qui vous permet de profiter du contenu en mode paysage et portrait. Il est également livré avec des processeurs Intel Core et jusqu’à 256 Go de SSD et 16 Go de RAM, il aura donc une puissance décente pour démarrer.

Mieux encore, les deux haut-parleurs 5W semblent assez puissants pour remplir facilement une pièce et l’appareil photo 5MP répondra probablement aux besoins de base en photo et vidéo, même s’il ne s’agit pas du meilleur appareil photo disponible.

C’est formidable de voir de plus en plus de fabricants s’orienter dans cette direction, car les AIO de bureau axés sur la famille sont à peu près la plate-forme idéale pour quelque chose comme Chrome OS.

Le HP Chromeboox X2 11 n’est pas non plus le premier Chromebook détachable, mais nous sommes ravis d’en voir un autre sur le marché. Le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet est l’un de nos appareils préférés depuis plus d’un an maintenant, et nous aimons un bon convertible.

D’après ce que nous pouvons dire, le plus gros attrait du Chromebook X2 11 sera la connectivité 4G/LTE en option, offrant une expérience toujours active à peu près partout où vous allez. Nous aimerions voir la 5G dans l’un d’entre eux un jour, mais comme Godot, nous devrons simplement continuer à attendre encore un peu. Il sera là d’un jour à l’autre, nous en sommes sûrs.

Il existe également la nouvelle plate-forme de calcul Qualcomm Snapdragon 7c dotée d’un processeur à 8 cœurs avec une horloge de base allant jusqu’à 2,4 GHz, elle devrait donc être assez rapide sur une tablette de 11 pouces. Nous ne pourrons pas le dire avec certitude jusqu’à ce que nous puissions réellement tester la chose par nous-mêmes.

Ajoutez à cela le moniteur certifié HP M24fd USB-C Chromebook et nous voyons HP faire un investissement solide dans la plate-forme Chrome OS sur différents appareils, ce qui est exactement ce que nous voulons voir plus.