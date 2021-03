Les nouveaux appareils HomePod d’Apple comporteront un écran et un appareil photo, un rapport

Un nouveau rapport suggère qu’Apple travaille sur des appareils HomePod avec un écran et des caméras.

Le rapport actuel se concentre sur le capteur de température et d’humidité non activé du HomePod mini. Mais une brève mention indique qu’Apple a travaillé sur «de nouveaux haut-parleurs avec écrans et appareils photo». Jusqu’à présent, aucune des gammes HomePod d’Apple ne pouvait être décrite de cette façon, ce qui suggère que quelque chose de similaire à celui des concurrents est à venir.

Le haut-parleur intelligent HomePod a fait ses débuts en 2017 avec une technologie intelligente pour lui donner un son incroyable. Apple a récemment retiré le plus grand HomePod pour se concentrer sur son HomePod mini, qui a fait ses débuts en 2018. La gamme HomePod doit être actualisée, et les appareils dotés d’écrans et d’un appareil photo ont du sens à cette époque.

Des concurrents comme Google et Amazon proposent déjà une gamme robuste de haut-parleurs intelligents avec écrans. Le Nest Hub Max est la dernière offre de Google avec un écran plus grand et un design plus stable. L’Echo Show d’Amazon et même le portail de Facebook sont des concurrents dans cette catégorie. Ces trois produits peuvent appeler et connecter des personnes, mais aucun d’entre eux ne prend en charge FaceTime.

Les rapports de nouveaux appareils équipés d’un appareil photo suggèrent qu’Apple entre sur le ring avec Facebook. De nombreux consommateurs soucieux de la technologie hésitent à avoir un appareil créé par Facebook chez eux. Une alternative Apple HomePod au portail Facebook semble être une progression naturelle de la bataille de confidentialité menée entre ces deux entreprises.

Apple repousse la quantité de données que les applications peuvent collecter sur ses utilisateurs. Sa nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi des applications est à l’origine d’une bataille acharnée entre Apple et Facebook. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a critiqué les modifications de la confidentialité, affirmant que cela désavantage Facebook.

Les appareils Apple HomePod dotés d’un écran et d’un appareil photo pourraient prendre en charge FaceTime, portant un coup dur à Facebook.

Le portail Facebook est un appareil destiné à aider les gens à rester connectés en utilisant les produits Facebook. Mais Apple peut aider à renverser la tendance de l’opinion publique contre les intrusions constantes de Facebook dans la vie des gens grâce à ses politiques de confidentialité. Apple veut être transparent sur l’utilisation et la collecte des données, tandis que Facebook veut profiter de cette collecte.

Un HomePod avec un écran n’est en aucun cas un «lancement imminent», mais il montre comment l’écosystème d’Apple évolue. Attendez-vous à ce que la domination d’Apple sur le marché des haut-parleurs intelligents pour la maison reprenne une fois que ces produits seront disponibles. S’il s’intègre aux appareils iOS / macOS ainsi qu’à d’autres accessoires Apple, ceux intégrés dans l’écosystème Apple voudront un HomePod avec un écran.