Les nouveaux appareils phares Honor avec le rapide Snapdragon 888 Plus feront leurs débuts le mois prochain

Après le dévoilement et la sortie de la série Honor 50 de milieu de gamme le mois dernier, il y a déjà des nouvelles sur le net de nouveaux smartphones Honor à venir. Les rumeurs suggèrent que le prochain “Magic 3” sera une véritable série phare, et grâce à une invitation à la presse envoyée par Honor jeudi, il semble que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour en savoir plus sur les nouveaux appareils.

L’avis envoyé par Honor invite les personnes intéressées par la nouvelle série Honor Magic 3 à un événement de lancement mondial en direct qui aura lieu dans quelques semaines à peine le 12 août 2021. En plus de nous parler un peu des nouveaux téléphones, l’événement promet également de partagez quelques mises à jour clés sur Honor et comment il a atteint de nouvelles références en matière de conception et de technologie innovantes.

L’événement sera diffusé sur le site Web d’Honor ainsi que sur plusieurs grands sites Web de diffusion en continu à partir de 12h30 BST.

Source : Honneur

Bien que peu de choses soient confirmées concernant les appareils de la série Magic 3, Honor a déjà annoncé qu’ils comprendront le dernier chipset Snapdragon 888 Plus de Qualcomm pour des performances plus rapides et les meilleures de leur catégorie, ce qui en fait les premiers appareils Honor à le faire.

Bien qu’il n’y ait pas d’autres détails confirmés, la célèbre station de chat numérique de Weibo ainsi que le pronostiqueur fiable @RODENT950 ont partagé certaines spécifications potentielles qui semblent avoir une certaine légitimité derrière elles.

Si l’on en croit les rumeurs, nous nous attendons à voir trois nouveaux modèles lorsque Honor lancera la gamme Magic 3 le mois prochain, dont un qui pourrait comporter un écran OLED de 6,76 pouces. Ce modèle aurait une conception à double perforation avec une résolution d’écran QHD+, ainsi qu’une prise en charge de la charge rapide filaire de 66 W/100 W et de la charge sans fil de 50 W.

Étant donné que l’invitation à la presse montre un gros plan d’un objectif de caméra, on soupçonne également que les nouveaux appareils comporteront une puissante configuration de caméra. Selon le prix et les spécifications, il est possible que l’on puisse même atterrir assez tôt sur notre liste des meilleurs téléphones Android.

L’événement Honor’s Magic 3 Series sera disponible en streaming dans le monde entier à 12h30 BST le 12 août 2021, alors assurez-vous d’être là si vous voulez être parmi les premiers à en savoir plus sur ces nouveaux appareils.