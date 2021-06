Les nouveaux Apple MacBook Pro n’arriveraient qu’au troisième trimestre | La technologie

in

Les dernières rumeurs disent que l’attente de voir les MacBook Pro d’Apple avec leur nouveau processeur durerait jusqu’au troisième trimestre.

De nombreux utilisateurs attendent des nouvelles des nouveaux MacBook Pro et, bien que les équipements soient rarement présentés à la WWDC, beaucoup avaient confiance en une éventuelle surprise d’Apple. Cette surprise n’est pas venue et il semble qu’elle n’arrivera pas dans de nombreux mois car les dernières rumeurs suggèrent que nous ne verrions pas les nouveaux ordinateurs portables Apple avant le troisième trimestre.

Ce retard supposé se serait produit pour plusieurs raisons, l’une d’entre elles étant la faible production des nouveaux panneaux que ces équipes monteraient.. Apple serait disposé à inclure des panneaux avec la technologie mini-LED comme celui qui intègre le nouvel iPad Pro M1 cette année. La fabrication de cet écran aurait été confiée à une entreprise extérieure.

Les délais pour cette fabrication ont dû être allongés et, par conséquent, la production de ces éléments n’arrive pas à temps pour assurer un assemblage au deuxième trimestre. La production de ces panneaux est également aggravée par la pénurie de microprocesseurs dont souffre le secteur technologique Et cela ne s’arrêtera pas avant quelques années.

Bien sûr, tout n’est pas une mauvaise nouvelle. Plusieurs rumeurs suggèrent que le nouveau processeur de la société arriverait à peu près au même moment et il a même déjà un nom. Un tag dans une vidéo de présentation de votre événement a révélé que le nom pourrait être M1X. Ce nouveau processeur viendrait remplacer le M1 et serait le deuxième processeur créé par la firme à la pomme.

Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle d’Apple. Les appareils attendus sont deux nouveaux MacBook Pro avec des tailles d’écran de 14 et 16 pouces. En outre, selon les données qui circulent, il est également prévu qu’ils récupèrent le lecteur de carte microSD et le port HDMI.