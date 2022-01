Les nouveaux aspirateurs « ultra-premium » X1 d’Ecovacs incluent une commande vocale intégrée

TL;DR

Ecovacs lance sa série Deebot X1 de robots aspirateurs « ultra-premium » à partir de mars. Le Deebot X1 Omni comprend à la fois des fonctions d’aspirateur et de vadrouille, un assistant vocal intégré et un nettoyage et une vidange automatiques sur son quai. Les modèles X1 Turbo et X1 Plus moins chers omettent respectivement les fonctions de vidange et de nettoyage.

Alors que la marque Roomba d’iRobot est pratiquement synonyme d’aspirateurs robots, il y a beaucoup de concurrence. Ecovacs, en particulier, semble prêt à défier les meilleurs d’iRobot avec la gamme Deebot X1, dirigée par le produit phare X1 Omni.

Reflétant son nom, l’Omni peut à la fois aspirer et essuyer vos sols. À sa station d’accueil, il vide automatiquement les débris dans des sacs à poussière jetables et nettoie, sèche et remplit ses vadrouilles à l’aide de réservoirs d’eau propre et sale séparés. Son système de vision génère non seulement des cartes 3D, mais reconnaît certains objets communs, ce qui devient important lors de la sélection d’une zone à nettoyer. Au-delà de cibler des pièces ou des zones générales, vous pouvez choisir un meuble spécifique, comme votre table de cuisine.

La fonction de commande vocale de l’Omni passe au niveau supérieur. L’aspirateur a son propre assistant vocal, Yiko, ce qui signifie que vous pouvez émettre des commandes vocales sans le lier à un haut-parleur intelligent tiers. Ceux-ci incluent le démarrage et l’arrêt, le basculement des paramètres ou le nettoyage des zones étiquetées.

Vous paierez des frais élevés pour avoir toutes ces fonctionnalités dans une seule machine : le Deebot X1 Omni devrait coûter 1 549 $ lors de son lancement en mars, dépassant les 1 100 $ pour le Roomba S9 Plus haut de gamme d’iRobot.

Les Deebot X1 Turbo et X1 Plus

Ceux qui cherchent à économiser quelques centaines de dollars ont deux options. Le Deebot X1 Turbo à 1 349 $ est en grande partie le même que l’Omni, mais exclut une station de vidange automatique, ce qui signifie que vous devrez vider les débris vous-même entre les nettoyages. Le X1 Plus à 1 149 $ adopte l’approche inverse, y compris cette station à vidange automatique mais en omettant une station de nettoyage automatique pour les vadrouilles.

Curieusement, le Plus devrait inclure quelque chose qui manque même à l’Omni : un module de désodorisant. Ecovacs n’a pas annoncé de fenêtre de lancement pour le Plus ou le Turbo.

