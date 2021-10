Les nouveaux benchmarks du MacBook Pro 2021 montrent une augmentation considérable des performances

Il semble que les affirmations d’Apple concernant les améliorations de performances apportées avec les chipsets M1 Pro et M1 Max se concrétisent. Les premiers benchmarks du MacBook Pro 2021 sont apparus en ligne, montrant jusqu’à 60% de gain de performances en comparant la puce M1 d’origine au M1 Max.

Les nouveaux benchmarks, tels que rapportés par MacRumors, montrent que le MacBook Pro 2021 exécutant une puce M1 Max peut obtenir un score monocœur de 1 749 dans Geekbench 5. Ce n’est que nominalement meilleur que les 1 705 scores monocœur de la fin de 2020 13- pouces MacBook Pro exécutant le processeur M1 d’origine. La plus grande différence entre les deux références, cependant, vient du score multicœur. Le MacBook Pro M1 d’origine a marqué 7 382 pour son score multicœur, cependant, les nouveaux benchmarks affichent un score multicœur de 11 542 avec le MacBook Pro 2021 exécutant un M1 Max.

Les premiers benchmarks MacBook Pro 2021

Les références ici sont notables en raison des performances qu’Apple a réussi à atteindre avec ses puces en silicone. Il vaut également la peine de comparer ces scores à ceux des ordinateurs de bureau Mac hautes performances équipés des processeurs Xeon d’Intel. Le Mac Pro fin 2019 gérait 1 175 pour le score monocœur et 15 391 pour le score multicœur.

Être capable d’atteindre près du même niveau de performances avec un processeur moins établi, et encore moins dans un ordinateur portable portable, signifie que nous pourrions voir des gains encore plus importants dans les itérations futures. Malheureusement, aucune référence pour le M1 Pro n’est encore apparue, il n’est donc pas clair à quel point les affirmations d’Apple concernant les performances se rapprochent.

Le M1 Max a été annoncé lundi lors de l’événement Apple d’octobre et il sera disponible aux côtés du M1 Pro. Le modèle 14 pouces du MacBook Pro 2021 sera livré avec jusqu’à 32 Go de RAM et prendra en charge la puce M1 Pro. Le modèle 16 pouces sera disponible en plusieurs variantes comprenant jusqu’à 64 Go de RAM et le choix de l’utilisateur entre le M1 Pro et le M1 Max.

M1 Max contre M1 Pro

Deux des plus grandes différences entre les deux puces sont la bande passante mémoire et la quantité de mémoire prise en charge. Le M1 Pro est livré avec un GPU intégré à 16 cœurs et atteint 32 Go de mémoire unifiée et une bande passante mémoire de 200 Go par seconde. Le M1 Max est livré avec un GPU intégré à 32 cœurs et jusqu’à 400 Go par seconde de bande passante mémoire et une limite de 64 Go de mémoire unifiée.

Apple a passé beaucoup de temps à revendiquer la puissance globale des nouvelles puces lors de sa présentation. Les repères étayent ces affirmations. Il convient de noter, cependant, que les points de repère n’indiquent pas complètement à quel point l’ordinateur fonctionnera pendant les tâches quotidiennes. Pour cela, nous devrons attendre que les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021 commencent à arriver entre les mains des clients la semaine prochaine.