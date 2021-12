Les nouveaux Black Panthers menacent de déchaîner « une escouade de tueurs à gages infiltrés » pour cibler les Blancs

par Ethan Huff, Natural News :

Les médias grand public ont tellement déformé le cas d’Ahmaud Arbery qu’un nouveau parti de la suprématie noire, le New Black Panther Party, a émergé avec la promesse de « développer une escouade de tueurs à gages infiltrés » pour cibler les accusés blancs.

La situation entourant l’affaire est devenue si moche que les avocats de la défense ont demandé à plusieurs reprises l’annulation du procès en raison de l’intimidation potentielle des jurés. Ces demandes ont été rejetées à plusieurs reprises par le juge président Timothy Walmsley.

Selon l’avocat de la défense Kevin Gough, ce rejet d’un procès annulé par le juge Walmsley a permis à l’intimidation de se poursuivre, y compris la déclaration suivante du président des Black Panthers, le ministre Mikhail Muhammad :

« Nous devons développer une escouade de tueurs à gages infiltrés pour poursuivre ces tueurs de dieu ****. »

Sur Twitter, ce même Muhammad a poursuivi en déclarant que « nous n’exigeons rien de moins qu’une condamnation au 1er degré ». Un dépliant ci-joint encourage les partisans du groupe suprémaciste noir à se rendre au palais de justice et à exiger que William Bryan et les McMichael soient condamnés pour meurtre.

« Rassemblez-vous et organisez-vous contre les vigilants blancs », a ajouté ce dépliant.

Le président de Black Lawyers for Justice Malik Zulu Shabazz, un partisan de Nation of Islam qui a attiré l’attention nationale pour avoir intimidé les électeurs avec des Billy Clubs à l’extérieur d’un centre de vote de Philadelphie avec l’aide du roi Samir Shabazz, est également nommé sur le dépliant.

Les jurés qui se sont vu refuser l’accès aux antécédents criminels et de santé mentale d’Ahmaud Arbery rendent des verdicts de culpabilité

Le procès est en outre compromis par le fait que les jurés ne sont pas informés des antécédents criminels et de santé mentale d’Arbery, ce qui est plus que pertinent pour l’affaire.

Pour cette raison, il n’y a aucun moyen que les accusés, l’officier de police à la retraite Gregory McMichael, son fils Travis McMichael et son voisin William « Roddie » Bryan, puissent un jour bénéficier d’une audience équitable.

Rien de tout cela n’a d’importance pour la gauche, cependant, qui ne cherche qu’un verdict de culpabilité quelle que soit la vérité. Une procédure régulière et tout ce qui va de pair avec la loi passe par la fenêtre dans cette quête pour détruire les Blancs et élever les Noirs. (EN RELATION : des groupes de suprématie noire menacent également de commettre des actes de violence suite à l’incident du faux drapeau de Breonna Taylor).

Il semblerait que les New Black Panthers aient déjà réalisé leur souhait, car les trois accusés ont depuis été reconnus coupables de meurtre pour s’être défendus contre Arbery.

L’Associated Press (AP) a salué la décision comme une prise en compte de « l’injustice raciale » et de « la façon dont les Noirs sont traités dans leur vie de tous les jours ».

« Maintenant, les hommes encourent tous une peine obligatoire de prison à vie », a expliqué ce rapport. « Le juge décidera si leurs peines sont purgées avec ou sans possibilité de libération conditionnelle. »

Les États-Unis deviennent rapidement un endroit dangereux pour les Blancs. Le simple fait de se défendre en tant que personne blanche contre un criminel noir est désormais considéré comme une « injustice raciale », et les médias grand public complices continuent d’alimenter ce récit raciste.

« Nous félicitons le courage et la bravoure de ce jury de dire que ce qui est arrivé le 23 février 2020 à Ahmaud Arbery – la chasse et le meurtre d’Ahmaud Arbery – c’était non seulement moralement répréhensible mais légalement répréhensible, et nous en sommes reconnaissants. « , a ajouté Latonia Hines, la procureure adjointe exécutive du comté de Cobb, en Géorgie, à la peau noire, chargée de l’affaire.

