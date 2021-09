Les nouveaux bourgeons antibruit n’imitent pas les AirPods Pro

TL;DR

Technics lance deux nouvelles paires de véritables écouteurs sans fil, dont l’un est antibruit. Les deux ensembles d’écouteurs prennent en charge la classification IPX4 et le logiciel de microphone avancé avec la technologie JustMyVoice. Les Technics EAH-AZ60 et EAH-AZ40 seront disponibles en octobre et au détail pour 199,99 $ et 129,99 $ respectivement.

Technics, filiale de Panasonic, a lancé deux nouveaux écouteurs véritablement sans fil qui ciblent le travailleur moderne qui passe une grande partie de son temps en conférence téléphonique. Les Technics EAH-AZ60 ont une suppression active du bruit (ANC), et les Technics EAH-AZ40 partagent une conception similaire sans suppression du bruit. Les deux écouteurs sont dotés de systèmes de microphone qui promettent d’isoler la voix de l’orateur avec la technologie JustMyVoice, même au milieu du bruit de fond.

Les EAH-AZ60 sont les écouteurs les plus haut de gamme avec un réseau de huit microphones, et ils utilisent la suppression hybride du bruit pour lutter activement contre le bruit environnemental. En prenant en charge quelques codecs Bluetooth (SBC, AAC et LDAC), ces écouteurs se démarquent de la foule d’alternatives qui ne prennent généralement en charge que SBC et AAC.

Avec la suppression du bruit activée, les écouteurs offrent sept heures de lecture, et cela augmente de 30 minutes avec ANC désactivé. Le boîtier offre 24 à 25 heures de réserve de puissance supplémentaires en fonction de la fréquence à laquelle l’ANC est activé. Seulement 15 minutes dans le boîtier USB-C donnent entre 70 et 80 minutes de lecture. Technics propose cinq paires d’embouts en silicone allant du plus petit au plus grand, qui devraient s’adapter à la plupart des oreilles.

Le Technics EAH-AZ40 partage de nombreuses similitudes visuelles avec le EAH-AZ60, mais le modèle standard ne prend pas en charge ANC et LDAC et dispose d’un système à six microphones. Sans le matériel nécessaire à l’ANC, l’EAH-AZ40 est un peu plus petit et plus léger que son homologue plus haut de gamme. L’EAH-AZ40 dure sept heures et demie et le boîtier USB-C offre 25 heures de lecture supplémentaires. Technics comprend quatre paires d’embouts auriculaires allant du plus petit au plus grand.

Les deux écouteurs utilisent Bluetooth 5.2, ont une portée sans fil de 10 m et méritent un indice IPX4. Les Technics EAH-AZ60 et EAH-AZ40 seront disponibles en octobre et au détail pour 199,99 $ et 129,99 $ respectivement.