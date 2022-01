Les nouveaux cas australiens de COVID-19 baissent, mais les hospitalisations augmentent

Avec seulement l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord pour communiquer des chiffres dimanche, le décompte national des nouveaux cas était de plus de 32 200, en deçà du record de samedi de 35 327.

Les nouveaux cas australiens de COVID-19 ont chuté dimanche alors que les tests ont ralenti au cours d’un week-end férié, mais sont restés bien au-dessus de 30 000 et les hospitalisations ont encore augmenté en Nouvelle-Galles du Sud alors que les inquiétudes grandissent concernant les tensions potentielles sur le système de santé national. Les cas nouvellement diagnostiqués en Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé, sont tombés à 18 278 contre 22 577 la veille, le nombre de tests effectués le jour du Nouvel An ayant chuté d’un quart, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Mais les hospitalisations, que les autorités ont signalées comme un chiffre qu’elles surveillent de plus près que le nombre total de cas alors qu’elles se tournent vers la vie avec le virus, ont bondi de 18% à 1 066. À Victoria, le nombre de cas quotidiens est resté supérieur à 7 000 et le Queensland a signalé un record de 3 587 nouveaux cas.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous entrons dans une nouvelle bataille contre COVID-19 », a déclaré le trésorier de l’État du Queensland, Cameron Dick. Dick a déclaré, demandant aux gens de se faire vacciner et de recevoir des injections de rappel, de porter des masques à l’intérieur et de travailler à domicile si possible.

Avec seulement l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord pour communiquer des chiffres dimanche, le décompte national des nouveaux cas était de plus de 32 200, en deçà du record de samedi de 35 327.

Tous les États australiens, à l’exception de l’Australie-Occidentale, ont commencé à vivre avec le virus à mesure que les niveaux de vaccination ont augmenté et que l’assouplissement des restrictions a fait augmenter les cas. Cinq décès ont été signalés en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, portant le nombre de morts à l’échelle nationale la pandémie à près de 2 260 personnes.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.