Les nouveaux chargeurs rapides de Belkin sont parfaits pour votre Apple Watch Series 7

Belkin a lancé deux chargeurs sans fil rapides conçus pour l’Apple Watch Series 7 et l’iPhone 13. Tapis de charge sans fil 3-en-1 BOOST CHARGE PRO avec MagSafe et chargeur rapide portable BOOST CHARGE PRO.

Chargeurs rapides de Belkin

Les Tapis de recharge sans fil BOOST CHARGE PRO 3-en-1 offre des vitesses de charge rapides et efficaces pour les modèles iPhone 13 et iPhone 12, Apple Watch Series 7 et AirPods, conçu avec MagSafe pour fournir jusqu’à 15 W de puissance de charge aux modèles iPhone 13 et iPhone 123, et prend en charge la charge rapide Apple Watch Series 7 à partir de 0 à 80 % en 45 minutes environ, ce qui est jusqu’à 33 % plus rapide que la série 6. Construit avec un nouveau module de charge rapide magnétique et un câble USB-C intégré, le Chargeur rapide portable BOOST CHARGE PRO charge l’Apple Watch Series 7 de 0 à 80 % en 45 minutes environ, ce qui est jusqu’à 33 % plus rapide que la Series 6. Il affiche et charge l’Apple Watch Series 7 à plat ou à la verticale pour le mode table de chevet et est conçu pour être compact et facile portable.

Le chargeur sans fil BOOST CHARGE PRO 3-en-1 avec MagSafe sera disponible à la commande à partir d’aujourd’hui pour 149,95 $ US sur Belkin.com et apple.com aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong et en Chine, et sera déployé dans le monde entier dans les mois venir.

Le chargeur rapide portable BOOST CHARGE PRO pour Apple Watch sera disponible à la commande à partir d’aujourd’hui pour 59,95 USD sur Belkin.com et apple.com aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong et en Chine, et sera déployé dans le monde entier dans les mois à venir.