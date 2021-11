Les nouveaux classements de Spotify offrent un aperçu plus précis de ce qui est populaire

Les graphiques offrent aux utilisateurs un moyen utile de consulter les meilleures chansons d’un jour donné ainsi que les tendances. La société donne aux fans et aux artistes à vérifier, ainsi qu’à les parcourir.

Les graphiques hebdomadaires des genres sont nouveaux sur la plate-forme. Vous pourrez voir les 200 meilleures chansons sur , avec les listes de lecture des utilisateurs et les entrées éditoriales utilisées pour catégoriser les chansons. Vous pouvez également jeter un œil aux tableaux d’artistes. Ceux-ci seront mis à jour tous les vendredis pour montrer les 200 meilleurs artistes du monde, ainsi que dans chacun des 65 meilleurs marchés de Spotify, sur la base des flux de l’ensemble des catalogues d’un artiste.

De plus, les utilisateurs peuvent plonger dans plus que de voir les plus grandes chansons dans des endroits spécifiques. Les graphiques de pouls locaux, quant à eux, montrent à quel point une chanson est populaire dans une ville par rapport à la taille de cette piste dans le monde. Cela devrait donner une idée de la façon dont les goûts des auditeurs d’une ville correspondent à la base d’utilisateurs plus large de Spotify.

Spotify

Il y a quelques fonctionnalités adaptées aux artistes dans le cadre de cette extension. Ils peuvent voir quand une chanson est entrée dans le classement, sa position de pointe et ses séquences. Les crédits sont désormais inclus pour chaque chanson dans les charts sous l’option « plus ». Si une chanson marche particulièrement bien, les artistes et les fans peuvent partager ce succès en utilisant les cartes promotionnelles créées par Spotify.

Spotify a également étendu ses activités cette année. Il existe désormais une option pour voir les meilleurs épisodes de podcast, en plus des émissions les plus populaires.

