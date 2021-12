Les nouveaux clients de la carte Apple peuvent obtenir 5% de remise en argent sur les achats Apple

Lundi 27 décembre 2021 08h53 PST par Sami Fathi

Cette semaine jusqu’au 31 janvier, les nouveaux clients de la carte Apple peuvent recevoir 5 % de remise en argent quotidienne pour les achats effectués via Apple, par rapport à la récompense de 3 % généralement offerte aux clients.



Les nouveaux clients ‌Apple Card‌ qui créent un compte entre le 26 décembre et le 31 janvier seront éligibles pour la remise en argent supérieure de 2% sur iPhone, Apple Watch, Mac, iPad et autres achats lorsqu’ils sont payés en totalité. Les clients recevront une remise en argent quotidienne de 3% lors du paiement par versements.

La nouvelle promotion n’est pas disponible pour les clients ‌Apple Card‌ existants, qui continueront de bénéficier du taux de remise en argent quotidien standard de 3 %.

L’argent quotidien de ‌Apple Card‌ est crédité quotidiennement aux clients et peut être utilisé comme de l’argent ordinaire, envoyé à des amis ou à la famille, ou transféré sur un compte bancaire. Apple a organisé une promotion similaire pour tous les utilisateurs d’Apple Card‌ en 2019, mais cette année-là, elle a offert une remise en argent quotidienne de 6 %, le double du taux standard.

Histoires populaires

Suivez le voyage du père Noël depuis le pôle Nord à l’aide du suivi du père Noël de Google

Si vous avez été bon cette année, vous serez peut-être intéressé de savoir que Google a lancé aujourd’hui sa fonction annuelle de suivi du Père Noël, permettant de suivre le Père Noël en temps réel lors de son voyage mythique vers le pôle Nord alors qu’il se prépare à offrir des cadeaux aux enfants du monde entier. monde. Le Santa Tracker de Google perpétue une tradition de 18 ans pour l’entreprise, permettant aux enfants (et aux parents !) enthousiastes de suivre le rythme…

Apple partage 10 trucs et astuces utiles pour iPhone

Apple a partagé aujourd’hui une nouvelle vidéo sur YouTube montrant 10 trucs et astuces utiles pour l’iPhone que certains utilisateurs n’avaient peut-être pas connus. Un aperçu de chacun des 10 trucs et astuces : si vous saisissez accidentellement un mauvais chiffre dans l’application Calculatrice, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite en haut de l’écran pour effacer le chiffre. À partir d’iOS 15, vous pouvez épingler du contenu comme des liens Web dans un message…

Les écrans perforés pour iPhone 14 Pro et Pro Max seront fournis par LG et Samsung

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max de l’année prochaine seront dotés de panneaux d’affichage OLED LTPO perforés fournis par Samsung et LG, selon le site coréen The Elec. Les rumeurs selon lesquelles les modèles d’iPhone 2022 n’auront pas d’encoche ont commencé en mars de cette année, lorsque l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’ils adopteraient plutôt un design perforé, un design que les appareils Android utilisent depuis quelques années maintenant. Le…

L’iPhone 14 Pro sera doté de plus de RAM que jamais

Les modèles « iPhone 14 Pro » d’Apple disposeront de plus de mémoire que jamais auparavant dans un iPhone, selon un rapport récent. Apple prévoit de lancer quatre modèles d’iPhone 14 en septembre 2022, dont un « iPhone 14 » de 6,1 pouces, un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces, un « iPhone 14 Pro » de 6,1 pouces et un « iPhone » de 6,7 pouces. 14 Pro Max. » Dans une note de recherche avec Haitong International Securities,…

Voici à quoi auraient ressemblé vos applications Mac préférées en 1999

Spotify et Slack n’existaient même pas il y a 22 ans, mais motivé par la curiosité et l’intérêt pour l’évolution des interfaces utilisateur, le graphiste Michael Feeney les a minutieusement repensées ainsi que d’autres applications macOS 12 pour voir à quoi elles auraient ressemblé dans le L’ère Mac OS 9. Afin de réaliser « (mac)OStalgia », Feeney est d’abord revenu en arrière et a analysé l’environnement Mac OS 9 à l’aide de…