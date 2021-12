Les nouveaux contrôleurs PS5 de Scuf sont aussi cool que chers

Toutes les couleurs du vent. Photo : Scuf Gaming

Scuf, basé à Atlanta, s’est fait un nom avec des contrôleurs tiers exceptionnels pour Xbox One, Series X/S et PlayStation 4. Maintenant, le fabricant de périphériques jette son dévolu sur la PlayStation 5 avec la nouvelle gamme Scuf Reflex, un trio de manettes PS5 hautes performances avec quatre palettes arrière, des manettes et des façades interchangeables et une commutation de profil intégrée. C’est beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, mais cela a un prix élevé.

La nouvelle ligne Reflex de Scuf comprend trois modèles différents. Il y a le Reflex de base à 200 $, qui comprend toutes les fonctionnalités que les clients de Scuf attendent de ses contrôleurs coûteux. Il possède quatre boutons arrière amovibles et programmables, une fonctionnalité très intéressante qui est rare sur les autres contrôleurs en raison des brevets de Scuf. Il y a un bouton pour basculer entre trois profils de contrôleur différents pour différents jeux. Les boutons peuvent être remappés à la volée, sans avoir à interrompre le jeu. Initialement disponibles en noir, tous les modèles Reflex prendront en charge les façades et les sticks analogiques interchangeables, courts ou longs, concaves ou convexes.

Le Reflex Pro, qui commence à 230 $, comprend tout cela plus une « prise en main haute performance », qui vise à augmenter l’endurance et le confort du joueur et coûte apparemment environ 30 $ à appliquer. Le Reflex et le Pro réguliers incluent les déclencheurs adaptatifs de la PS5 ainsi que les vibrations, reproduisant la sensation tactile du contrôleur DualSense officiel de Son.

Bébé a des boutons de retour. Photo : Scuf Gaming

Le dernier modèle Reflex est le Reflex FPS à 260 $, la première manette de jeu de tir à la première personne dédiée de Scuf. Le Reflex FPS n’a pas de moteurs de vibration, ce qui en fait un contrôleur beaucoup plus léger et exempt de vibrations gênantes. Et ses déclencheurs et ses pare-chocs sont conçus pour s’activer instantanément, éliminant ainsi l’actionnement de la gâchette. Pourquoi supprimer des fonctionnalités d’un contrôleur le rend plus cher ne me dépasse pas, c’est probablement pourquoi je ne suis pas un vendeur de contrôleurs.

Les trois modèles du contrôleur Reflex PS5 sont maintenant disponibles à l’achat exclusivement dans la boutique en ligne de Scuf, qui emploie probablement une sorte de vendeur de contrôleurs qui pourrait vous aider à comprendre la tarification Reflex FPS.

Scuf fait un excellent matériel. J’ai utilisé presque exclusivement ses contrôleurs PS4, et le Scuf Instinct Pro est mon contrôleur Xbox Series X de prédilection. Ils sont solides, solides, fiables et polyvalents. Si ces mêmes adjectifs s’appliquent à ces nouveaux contrôleurs PS5, alors je suis dedans, une fois que j’ai réuni quelques centaines de dollars.