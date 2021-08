Les nouveaux couvercles Poké mettent en valeur Gardevoir et Alolan Dugtrio

in

Image : Pokémon

À ce stade, nous avons tellement couvert les couvercles Poké que nous espérons sincèrement que Nintendo pourrait le remarquer et nous en envoyer un par la poste. C’est peu probable, bien sûr, car les plaques d’égout décoratives uniquement au Japon sont très lourdes et probablement assez chères – mais quand même. On peut espérer.

Image : Pokémon

Les cinq nouveaux couvercles Poké ont tous été conçus pour la préfecture de Fukuoka au Japon, qui sera la première de la région. Comme de nombreux Poké Lids avant eux, ces cinq comportent plusieurs Pokémon : Aggron, Alolan Dugtrio, Duraludon, Gardevoir, Lunatone, Tropius et Sableye.

Image : Pokémon

Nous ne pouvons pas dire qu’aucun d’entre eux n’ait atteint les sommets du dernier lot, qui a mis en lumière Goupix, mais nous ne dirions pas non plus à accrocher celui d’Alolan Dugtrio sur nos murs.