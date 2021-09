Les nouveaux critères de jeu PEGI signifient que les anciens jeux Pokémon seraient désormais classés 18+

in

PEGI, qui sert de système d’évaluation du contenu des jeux vidéo à travers l’Europe, a mis à jour ses critères concernant le jeu dans les jeux. Le changement signifie que tous les jeux qui « encouragent ou enseignent le jeu » seront désormais instantanément classés PEGI 18.

Vous aurez sans aucun doute repéré des descripteurs de contenu PEGI sur vos jeux préférés – Mauvais langage, discrimination, drogues, peur, jeux d’argent, sexe, violence et, plus récemment, les achats dans le jeu peuvent tous être notés sur la boîte d’un jeu ou la page de magasin, ainsi qu’une tranche d’âge entre 3 et 18 ans pour correspondre au contenu inclus.

Au fil du temps, ces descripteurs sont révisés, et alors qu’un jeu contenant des jeux d’argent pouvait auparavant s’en tirer en étant un PEGI 12 ou PEGI 16, il sera désormais toujours automatiquement un PEGI 18. Le VSC Game Rating Board explique le changement :

“En 2020, les critères PEGI ont été modifiés afin qu’à l’avenir, tous les jeux comportant des images en mouvement qui “enseignent et/ou glorifient l’utilisation de jeux de hasard qui sont joués/réalisés comme un moyen de jeu traditionnel” seront classés PEGI. 18.

Cela fait référence aux types de paris ou de jeux d’argent qui sont normalement joués ou effectués dans les casinos, les salles de jeux ou les hippodromes. Il ne couvre pas les jeux où les paris ou les jeux d’argent font simplement partie du scénario général. Le jeu doit réellement apprendre au joueur comment jouer ou parier et/ou magnifier le jeu. Par exemple, cela inclura des jeux qui enseignent au joueur comment jouer à des jeux de cartes qui sont généralement joués pour de l’argent ou comment jouer les cotes dans les courses de chevaux.”

Comme l’a noté AskAboutGames, un titre Switch affecté par le changement de règle est Overboard !, une aventure textuelle de meurtre et mystère qui comprend « Violence légère, thèmes suggestifs et consommation d’alcool » – un contenu qui donnerait généralement au jeu une note PEGI 12. Cependant, grâce à une scène où le joueur peut profiter d’une partie de blackjack, la note passe à PEGI 18, les indicateurs d’âge inférieur étant supprimés au profit de l’avertissement de niveau supérieur « Jeu simulé ».

Image : La vie de Nintendo

Fait intéressant, le changement de règle signifie que si Nintendo – ou n’importe quel éditeur, d’ailleurs – sortait à nouveau certains de ses titres plus anciens dans le climat actuel, ils verraient presque certainement une augmentation significative de l’âge.

Prenons l’exemple de Pokémon Rouge et Bleu, qui comprend le Game Corner – un bâtiment rempli de machines à sous qui permettent au joueur de parier son argent dans le jeu pour gagner plus d’argent et réclamer des prix. Ceux-ci ont été initialement publiés comme convenant à tout le monde, mais ont été mis à jour à un classement PEGI 12 lorsqu’ils ont été réédités sur l’eShop 3DS en 2016 grâce à leur contenu de jeu. Si Nintendo sortait à nouveau les jeux sur Switch, ils seraient classés PEGI 18.

D’innombrables autres jeux seraient également impactés de la même manière, comme Super Mario 64 DS. Grâce à un mini-jeu de jeu, sa cote PEGI 3 d’origine est passée à PEGI 12 lors de sa réédition sur Wii U, et serait désormais PEGI 18.

Si les jeux Game Boy et Game Boy Color arrivent bientôt sur Nintendo Switch, attendez-vous à une ou deux surprises en termes d’âge.