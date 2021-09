Les nouveaux détails de Bayonetta 3 révélés au Nintendo Direct d’aujourd’hui

in

Capture d’écran : PlatinumGames / Kotaku

Allons les garçons ! Lors de l’événement Nintendo’s Direct d’aujourd’hui, nous avons enfin eu un aperçu plus approfondi de Bayonetta 3. Et comme vous pouvez le voir ci-dessus, la sorcière titulaire a un nouveau look et une date de sortie en 2022.

Bayonetta 3, la dernière entrée dans la série de hack’n’slash élégante et sexy de Platinum Games, a été annoncée lors des Game Awards 2017 avec une bande-annonce criminellement courte. Depuis lors, les développeurs de Bayonetta ont essayé de tempérer les attentes des fans quant aux nouvelles concernant leur fabuleuse fashionista préférée à talons aiguilles tout en leur assurant que le développement du jeu se déroule bien.

Les nouvelles images d’aujourd’hui montraient une escouade de soldats avançant vers un monstre ressemblant à un lézard dans une ville semblable à Tokyo. Leurs tentatives pour l’attaquer semblaient seulement mettre la bête en colère, mais heureusement, une certaine sorcière s’est présentée et a réussi à offrir une opposition plus ferme. Elle finit par invoquer son propre kaiju, qui affronte le monstre au milieu de la toile de fond pluvieuse et urbaine.

C’est la première fois que nous voyons le jeu depuis longtemps. Lors de l’E3 2019, le directeur du studio Platinum Games, Atsushi Inaba, a déclaré dans une interview à VGC que le développement de Bayonetta 3, “se déroule plutôt bien”, malgré le fait que le jeu n’ait pas fait son apparition lors de la conférence.

Un an plus tard, le concepteur de jeux de Bayonetta, Hideki Kamiya, a répété le sentiment d’Inaba, rassurant une fois de plus les fans que le développement du jeu se déroulait très bien.

“Beaucoup de gens s’inquiètent pour Bayonetta 3 car il n’y a pas eu de nouvelles informations depuis son annonce initiale, mais la vérification des nouveaux systèmes a été réussie et le développement progresse sans heurts, alors ne vous inquiétez pas”, a déclaré Kamiya dans une interview de 2020 avec Famitsu.

Les fans étaient peut-être préoccupés par la progression du jeu après l’annonce du départ du réalisateur de Bayonetta 2, Yusuke Hashimoto, de Platinum Studios et du travail du studio sur d’autres projets comme Babylon’s Fall, récemment taquiné.

Bayonetta est un jeu de hack ‘n’ slash mettant en vedette la sorcière éponyme dont le pouvoir caractéristique est son attitude « ne souffrez pas du fou » et ses cheveux qui peuvent se transformer en un certain nombre de grandes créatures monstrueuses. Les jeux Bayonetta sont connus pour leurs dialogues vifs, leurs mécanismes d’esquive fluides et leur sex-appeal exagéré que certains fans trouvent soit stimulant, soit exploiteur.

Cela fait sept ans que Bayonetta 2 a connu des ventes épouvantables sur Wii U. Les deux premiers jeux de la série ont depuis été regroupés et réédités sur Nintendo Switch. Bayonetta a également fait des apparitions dans son propre film d’animation et est sortie en tant que combattante autrefois largement surpuissante dans Super Smash Bros. Ultimate. C’est bien beau, mais elle est définitivement en retard pour une troisième aventure phare.