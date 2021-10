Les nouveaux détails du MacBook Pro M1X divulgués par un initié d’Apple

L’actualisation du MacBook Pro 2021 est apparue dans des fuites remontant au début de l’année. Les rapports indiquent qu’Apple procédera à une refonte importante cette année, les nouveaux MacBook Pro devant également recevoir de nouveaux processeurs de la série M. En plus de cela, les nouveaux MacBook Pro devraient comporter une mise à niveau majeure de l’affichage en 2021. L’écran mini-LED qu’Apple a utilisé dans l’iPad Pro 12,9 pouces plus tôt cette année arrive également sur les modèles de MacBook Pro 2021. Maintenant, une fuite de dernière minute d’un initié de confiance indique que le nouveau MacBook Pro recevra une autre mise à niveau d’affichage que les utilisateurs adoreront : la prise en charge des écrans 120 Hz.

Le MacBook Pro redessiné

Selon des rumeurs récentes, Apple organiserait une autre conférence de presse ce mois-ci pour dévoiler le nouveau MacBook Pro. Et Apple a confirmé l’événement presse plus tôt cette semaine sans dire explicitement qu’il s’agira d’un événement Mac.

Nous appelons les nouveaux ordinateurs portables Pro le « M1X MacBook Pro » depuis juin. C’est parce qu’Apple l’a utilisé comme balise pour sa WWDC 2021, où nous pensions que les nouveaux ordinateurs portables pourraient apparaître. Le M1X sera un point culminant du MacBook Pro cette année, avec des fuites taquinant des améliorations de performances importantes pour le nouveau SoC.

Mais si cette rumeur d’affichage du MacBook Pro 120 Hz est exacte, alors l’écran sera également l’un des principaux arguments de vente.

Outre les améliorations de performances et d’écran, le MacBook M1X présentera également un nouveau design. Selon les rumeurs, cela inclut la prise en charge de plus de ports (HDMI, SD, USB-C) et le chargement MagSafe. De plus, Apple introduira une nouvelle taille d’écran – 14 pouces.

Les affichages à taux de rafraîchissement élevé sont la nouvelle norme

Samsung a commencé à taquiner ses écrans OLED 90 Hz pour ordinateurs portables début janvier. Des mois plus tard, plusieurs fournisseurs de PC ont dévoilé de nouveaux ordinateurs portables avec écrans OLED, tandis que d’autres ont mis à jour des modèles existants.

Apple n’allait jamais utiliser de panneaux OLED dans la génération MacBook Pro de cette année. Toutes les rumeurs mentionnaient les écrans mini-LED en association avec le MacBook Pro redessiné. Les rapports indiquent que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront équipés d’écrans mini-LED comme l’iPad Pro 12,9 pouces 2021. Et il se trouve que l’iPad Pro utilise des écrans « ProMotion » 120 Hz depuis quelques années.

Apple a apporté des écrans 120 Hz à l’iPhone le mois dernier. Les modèles iPhone 13 Pro sont dotés de panneaux OLED 120 Hz avec prise en charge des taux de rafraîchissement adaptatifs.

MacBook Pro avec un écran 120 Hz

Apple a beaucoup d’expertise avec les écrans 120 Hz, en particulier lorsqu’il s’agit d’appareils qui doivent également offrir une excellente autonomie de batterie. Les puces de la série M ont terrifié Intel car elles offrent des performances incroyables et une autonomie incroyable. Et c’est ce dernier qui devrait aider Apple à proposer un MacBook Pro hautes performances pouvant prendre en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

120 Hz avec oxyde et miniLED. – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

Bien qu’il soit logique de voir Apple déplacer ses MacBook Pro vers des écrans 120 Hz, cette fonctionnalité n’est pas apparue dans la plupart des fuites du MacBook Pro M1X cette année. L’analyste d’affichage Ross Young a laissé tomber la rumeur sur Twitter. L’expert a révélé des informations d’affichage précises sur d’autres produits inédits dans le passé, y compris l’iPhone 13.

Young a déclaré dans ses remarques que le MacBook Pro M1X comportera un mini-écran LED 120 Hz.

Oui. Nous avons prévu les expéditions de panneaux pour ces produits au quatrième trimestre et publié les volumes, les prix des panneaux, etc. hier. – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

Il a doublé dans un tweet séparé, indiquant encore une fois que le premier MacBook Pro 120 Hz d’Apple sera lancé en 2021. L’événement d’Apple centré sur Mac sera diffusé en ligne le 18 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.