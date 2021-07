Les nouveaux détails du Samsung Galaxy Z Fold 3 dévoilés

27/07/2021 à 17h49 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il ne nous reste que quelques semaines pour voir de première main ce que Samsung a à nous offrir dans sa gamme la plus innovante. Nous parlons de ses dispositifs d’affichage flexibles, qui sont sur toutes les lèvres depuis que Samsung a officiellement présenté le Galaxy Fold. Et est-ce le prochain 11 août la firme nous montrera toutes les nouvelles concernant le Plier 3 Oui Z Flip 3. Aujourd’hui, de la même manière, plus d’informations ont été présentées concernant ces terminaux.

Grâce au célèbre leaker Evan Blass, nous en savons plus sur le panneau et les caméras qui montent les deux terminaux. Comme nous l’observons bien en dessous de ces lignes, le Z Flip 3 comprendrait un panneau intérieur de 6,7 pouces, à côté d’un écran externe de 1,9 pouces une fois plié. Nous savons également qu’il comprendrait deux capteurs arrière 12MP et une caméra frontale 10MP. En ce qui concerne le Z Fold 3, Samsung présenterait ce terminal avec un Panneau intérieur de 7,6 pouces, un écran externe de 6,2 pouces et un triple capteur arrière de 12 MP, ainsi que deux caméras frontales de 10 MP et 4 MP respectivement. De plus, ce dernier terminal arriverait avec Compatibilité S-Pen et les deux incluraient la certification IPX8.

Peu de détails pliables à venir. Z Flip3

– Écrans de couverture 6,7 “internes / 1,9”

– 12MP x2 (arrière) / 10MP (selfie) Pli en Z3

– Écrans 7.6 “internes / 6.2” externes

– 12MP x3 (arrière) / 10MP (selfie de couverture) / 4MP (selfie principal)

– 2 S-Pens en option (édition Pro et Fold) Les deux téléphones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt – Evan (@evleaks) 26 juillet 2021

On s’attend à ce qu’au niveau des spécifications, nous retrouvions les fonctionnalités les plus premium du marché, dessinant une nouvelle ligne au sein de la gamme ultra-premium. il faudra attendre la suite 11 août pour connaître toutes les actualités concernant ces appareils, ainsi que les S21 FE et Bourgeons 2, qui serait également présenté lors de l’événement.