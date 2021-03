Les nouveaux dirigeants de la Ligue Arabe du Golfe, Al Jazira, font face à un examen sévère contre les rois Shabab Al Ahli

Le nouveau leader de la Ligue Arabe du Golfe, Al Jazira, doit faire face à un test sévère lors de la visite du club des rois de la Coupe Shabab Al Ahli à Dubaï samedi.

La fierté d’Abou Dhabi a usurpé Sharjah en tête du classement, pour la première fois de la saison, lorsque leurs 10 hommes ont infligé une défaite dominante 3-0 le week-end dernier. Une opposition ferme, cependant, est confrontée pour un troisième match consécutif lorsque les hommes de Mahdi Ali sortent au stade Mohammed bin Zayed.

L’ancien patron des EAU a supervisé une séquence de 15 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, assurant les dernières places dans la Coupe du Président et la Coupe du Golfe Arabique. La victoire créera également un déficit de seulement cinq points pour la première place, avec sept matches à jouer.

Les problèmes à l’extrémité opposée de la table, quant à eux, dominent lorsque Hatta, en bas, affronte Fujairah, troisième.

Les Tornado sont déterminés à récupérer un écart de cinq points face aux Wolves, qui s’assoient nerveusement sur le précipice de la zone de largage et ont perdu sept de leurs huit derniers matchs de haut niveau. Samedi également, Al Wasl cherche à rebondir à Al Ain après la déception de la demi-finale de la Coupe AG contre Shabab Al Ahli et Bani Yas, troisième, frais de voir l’entraîneur inspirant Daniel Isaila signer une prolongation de contrat jusqu’en 2023, rencontrez Ittihad Kalba fraîchement sorti de la Coupe AG lors des quatre dernières déceptions aux tirs au but contre Al Nasr.

La Blue Wave, quatrième, qui rencontrera Shabab Al Ahli dans les deux pièces maîtresses de la Coupe, espère infliger plus de misère à Sharjah hors de forme, dont l’emprise sur la deuxième s’affaiblit après quatre matches sans victoire. Al Wahda, septième, doit être sûr de pouvoir abattre Ajman, menacé de relégation, et ses équipes embourbées dans une bataille de milieu de table lorsque Al Dhafra se rendra à Khor Fakkan.

MATCH-WEEK 19 FIXTURES

samedi

17h30 Al Ain contre Al Wasl

17h30 Ittihad Kalba contre Bani Yas

20:15 Al Jazira contre Shabab Al Ahli Dubai Club

20:15 Hatta contre Fujairah

dimanche

17h30 Ajman contre Al Wahda

17h30 Khor Fakkan contre Al Dhafra

20:15 Al Nasr contre Sharjah

En savoir plus sur l’application Sport360