Les nouveaux docuseries de vrais crimes fascinants de Netflix auront tout le monde collé à leurs écrans • .

Dans les premiers instants des nouvelles docuseries Netflix Heist, la poignée de porte d’un avion privé – qui semble être garé sur une piste d’atterrissage, quelque part dans les montagnes – apparaît. La porte elle-même est un de ces escaliers qui descend lentement vers le sol. Un chauffeur élégamment vêtu et portant des gants noirs attend à côté de l’avion, tenant une porte de voiture ouverte. À l’intérieur de l’avion lui-même, un homme à l’air sévère portant des lunettes de soleil noires aide une femme âgée enveloppée dans une couverture à défaire sa ceinture de sécurité. Elle s’appuie sur lui tandis que l’homme et la vieille femme voûtée aux cheveux blancs comme neige descendent l’allée vers la porte et entrent dans le soleil. En bas des escaliers. Au fond, elle s’enfonce dans un fauteuil roulant en attente. Son compagnon la pousse vers le chauffeur. Une fois qu’ils sont installés, l’homme appuie sur un bouton pour faire glisser cet écran vers le haut pour masquer les passagers sur le siège arrière du conducteur… à ce moment-là, l’homme et la vieille femme commencent immédiatement à s’embrasser. A tel point que sa perruque tombe, pour le plus grand bonheur du couple.

Ils semblent soulagés et extatiques. « Me voici, 22 ans », dit alors la voix d’une narratrice. “Être emporté par l’homme que j’aime.”

Docuseries Netflix Heist, en streaming maintenant

Ainsi commence le premier épisode de Heist de Netflix, intitulé Sex Magick Money Murder. En tout, il y a six épisodes dans cette docuserie, et deux épisodes sont consacrés chacun à trois braquages ​​distincts dans le monde réel.

Heather Tallchief est la femme que nous rencontrons dans le premier épisode. Selon le synopsis de Netflix, c’est une femme qui « cède à l’hypnose et aide le criminel de carrière Roberto Solis dans un complot visant à voler 3,1 millions de dollars dans un camion blindé à Las Vegas ». Les trois braquages ​​détaillés dans la série font des histoires fantastiques, cette première en particulier.

Source de l’image : Netflix

Pécher à Sin City

En bref : Tallchief avait commencé à conduire pour la société de camions blindés Loomis à Las Vegas, au début des années 90. Alors que ses collègues étaient à l’intérieur du Circus Circus, chargeant des guichets automatiques à l’intérieur de l’hôtel, Tallchief part dans le camion (qui contenait quelque 3 millions de dollars). Solis attendait dans une unité de stockage. Là, ils ont transféré l’argent dans une voiture en attente, l’ont chargé dans des boîtes et l’ont expédié à Miami.

Le couple s’est ensuite rendu à l’aéroport et est monté à bord d’un avion affrété, sous les déguisements que nous avons notés ci-dessus. Ils ont fait le tour du pays, pour finir à Miami. Ainsi, les voleurs se sont enfuis avec l’argent, l’ont envoyé en avant, ont rattrapé l’argent dans la ville magique et se sont finalement envolés pour Saint-Martin. Éviter le FBI pendant tout le trajet.

Alors, comment tout cela s’est-il terminé ? L’épisode deux expose tout (pas de spoilers ici).

Voici la première chose que vous devez savoir si vous voulez essayer de voler 100 millions de dollars. Heist est maintenant sur Netflix pic.twitter.com/1TbUxmrbLa – Netflix (@netflix) 15 juillet 2021

Voici le synopsis de Netflix Heist, directement du streamer lui-même:

« Une femme de 21 ans vole des millions en argent comptant au casino de Vegas. Un père en herbe glisse une fortune à l’aéroport de Miami… et utilise des émissions de télévision pour apprendre à s’en sortir. Un père du Kentucky est accusé de l’un des plus gros cambriolages de bourbon de l’histoire. Utilisant des reconstitutions dynamiques, des interviews originales et un style rapide qui s’intègre parfaitement dans le canon cinématographique aux côtés de films comme Ocean’s Eleven et Catch Me If You Can, (trois réalisateurs) prennent chacun la tête d’un seul braquage, raconté sur deux épisodes. “

Réaction au casse de Netflix

The Guardian: Heist review – Netflix profite d’une extravagance de folie criminelle sexuée

Chicago Sun Times : Netflix s’amuse avec 3 braquages ​​étranges mais vrais

La série semble avoir eu un lancement légèrement discret de Netflix. Heist n’a en fait pas encore d’avis sur le site Web d’agrégation d’avis de Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article. Mais une poignée de points de vente a déjà commencé à revoir et à louer la série. Et la prise de conscience semble commencer à se répandre via le bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, comme le montrent des exemples comme ceux-ci :

Heist sur @netflix est l’une des meilleures émissions que j’ai jamais vues. Cette docuserie est sauvage. – Gordon (@JuanNot1) 15 juillet 2021

Cette série ‘Heist’ sur @netflix m’a rendu accro comme un criminel 😅 – NOVET 🐉 (@xNovetx) 16 juillet 2021

La grande question que la série tente de faire réfléchir aux téléspectateurs : « Que risqueriez-vous pour le score d’une vie ? Pensez-y, l’un des participants à Heist demande à la caméra.

« Si vous aviez l’occasion de voler, comme si vous travailliez dans une banque, avec le coffre-fort grand ouvert. Personne ne vous voit. Allez-vous le faire, si vous ne vous faites pas prendre ?

