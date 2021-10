Les nouveaux écouteurs Beats Fit Pro d’Apple fuient juste après l’événement MacBook Pro

Apple a annoncé un certain nombre de nouveaux produits lors de son événement Unleashed plus tôt cette semaine. La société a lancé deux nouvelles puces personnalisées, de nouvelles couleurs pour le HomePod mini et les AirPod de troisième génération. Mais même le jour d’un événement de révélation de matériel, Apple n’a pas pu contenir les fuites concernant un appareil non annoncé. Lundi, . a partagé des détails et des images du Beats Fit Pro. Le site indique qu’Apple annoncera les nouveaux écouteurs la semaine du 1er novembre, probablement dans un communiqué de presse.

L’annonce de Beats Fit Pro d’Apple arrive bientôt

Selon ., le Beats Fit Pro sera similaire aux Beats Studio Buds qu’Apple a introduits plus tôt cette année. Sur la base des images divulguées, la conception sera similaire, car un écouteur Fit Pro entier se trouve à l’intérieur de l’oreille. L’étui de charge Fit Pro semble quelque peu différent, cependant, en s’inspirant de l’étui du Powerbeats Pro. . note également que Powerbeats Pro sera toujours disponible après le lancement par Apple du Beats Fit Pro, au cas où vous préféreriez des écouteurs avec une empreinte plus importante.

En ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités, les Beats Fit Pro s’annoncent comme un ensemble d’écouteurs haut de gamme. En plus de la suppression active du bruit, Apple apportera également sa puce H1 à la Fit Pro. La puce H1, qui améliore la connectivité sans fil, n’était pas présente dans les Beats Studio Buds.

Options de couleur pour le Beats Fit Pro. Source de l’image : Apple/.

Des sources indiquent à . que Beats Fit Pro aura une autonomie de six heures avec la suppression active du bruit ou le mode Transparence activé. Avec Adaptive EQ, les batteries du Beats Fit Pro peuvent durer jusqu’à sept heures. Lors de l’utilisation de l’étui de charge, vous pouvez en tirer jusqu’à 30 heures. De plus, les écouteurs Fit Pro sont dotés du Bluetooth de classe 1 et d’un accéléromètre intégré.

Fait intéressant, les Beats Fit Pro pourraient également être les meilleurs écouteurs Apple pour les utilisateurs d’Android. Des sources affirment que les utilisateurs d’Android devraient pouvoir accéder à un couplage rapide, aux niveaux de batterie et à des commandes personnalisées via l’application Beats. Enfin, les nouveaux écouteurs devraient être disponibles en noir, gris, violet et blanc.

Voici une animation des nouveaux écouteurs que @AppleSWUpdates a partagé sur Twitter :

New Beats Fit Pro #AppleEvent (@9to5mac, @filipeesposito vous n’avez pas d’exclusivité) pic.twitter.com/ReenTh9oKr – Mises à jour logicielles Apple (@AppleSWUpdates) 18 octobre 2021

Le prix n’est pas connu, mais les Beats Studio Buds se sont vendus 149,99 $ au lancement. Étant donné que ceux-ci ont des fonctionnalités supplémentaires et utilisent le mot «Pro» dans leur nom, nous parions qu’ils seront au moins aussi chers, sinon plus. Encore une fois, des sources s’attendent à ce qu’Apple confirme l’existence des écouteurs dans deux semaines. Ils devraient ensuite commencer à expédier aux clients quelques jours plus tard.