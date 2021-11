Les nouveaux écouteurs Beats Fit Pro d’Apple lancent également le nouvel audio spatial 3D | La technologie

Beats vient de sortir de nouveaux écouteurs qui sont en concurrence directe avec les AirPods 3 nouvellement introduits, ce qui est un peu étrange.

Apple a acheté Beats il y a quelques années, et nous avons donc supposé qu’ils prendraient en charge la fabrication et la production des écouteurs de l’entreprise.

Il n’en a pas été ainsi, et actuellement Apple commercialise ses propres écouteurs, les AirPod, qui sont parfois piétinés avec Modèles Beats, ce qui est un peu étrange. Surtout si les dates de sortie coïncident.

C’est un peu ce qui s’est passé avec les nouveaux AirPods 3 présentés il y a tout juste 15 jours, et le nouveau Beats Fit Pro présenté aujourd’hui. C’est vrai qu’ils ont des caractéristiques différentes, mais ils partagent des choses, comme Audio spatial 3D et égalisation adaptative, et leur prix est très similaire.

Les nouveaux Beats Fit Pro Ils s’adressent aux sportifs et aux personnes qui bougent beaucoup, mais qui souhaitent tout de même utiliser des écouteurs intra-auriculaires.

Ils utilisent leur système exclusif avec bout d’aile, sorte d’appendice souple qui s’insère à l’intérieur de l’oreille, tenir le casque avec votre propre oreille.

Ce système garantit que les écouteurs ne tombent pas même si vous pratiquez des sports extrêmes ou commencez à danser et à sauter.

Ces nouveaux Beats Fit Pro Ils publient également certaines des nouvelles fonctionnalités des AirPod 3: Audio spatial 3D et égaliseur adaptatif.

Les son spatial est le grand pari d’Apple pour cette saison. Il s’agit de une fusion de canaux stéréo pour sonner dans l’espace 3D, autour de notre tête.

Ces nouveaux écouteurs utilisent également Égalisation adaptative, qui adapte les fréquences en temps réel, en fonction de ce que vous entendez.

Ils comptent avec Protection contre l’eau IPX4, et suppression active du bruit, avec différents modes qui laissent passer le bruit ambiant ou les sons forts.

Grâce à la puce Apple H1, ils se synchronisent d’un simple toucher, sont compatibles avec Siri et peuvent être utilisés en mode mains libres. Et bien sûr, Ils sont également compatibles avec Android.

Offre 6 heures d’autonomie, qui passe à 18 heures avec les deux recharges supplémentaires du boîtier.

Grâce à sa charge rapide via USB Type C, peut recharger une heure d’utilisation en seulement 5 minutes.

Beats Fit Pro sont déjà en vente dans l’Apple store aux États-Unis, pour 199,99 $. Ils ne sont pas encore disponibles en Espagne.