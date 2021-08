Les nouveaux écouteurs sans fil Hammerhead de Razer ont une réduction du bruit et un RVB

Razer a annoncé une nouvelle entrée dans sa gamme d’écouteurs grand public, cette fois avec les écouteurs Hammerhead True Wireless. Ils comportent de nombreux éléments de base que vous attendez d’un produit de ce type, notamment une longue durée de vie de la batterie, une suppression active du bruit et un joli boîtier de charge. Ils ont également RVB, car il s’agit toujours d’un produit Razer après tout.

130 $



Les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless sont disponibles dès aujourd’hui sur le site Web de Razer, au prix de 130 $. Les commandes seront expédiées le jour ouvrable suivant, avec seulement une option noire disponible pour le moment (les modèles précédents étaient également disponibles en blanc et rose quartz).

Le Razer Hammerhead True Wireless présente un design étonnamment similaire aux AirPods d’Apple, ce qui est bien compte tenu de leur qualité. Ils ont une tige courte qui sortira de vos oreilles, avec des microphones pointant vers votre bouche pour plus de clarté. Les écouteurs disposent également de deux microphones utilisés pour la suppression active du bruit, ce qui devrait permettre d’identifier les basses fréquences autour de vous et de les filtrer en conséquence. Razer dit que vous pouvez vous attendre à plus de 32 heures d’autonomie de la batterie des écouteurs grâce à la batterie trouvée dans le boîtier, qui a une belle finition noire mate avec le logo Razer vert familier.

Deux caractéristiques du Hammerhead sont assez spécifiques aux racines de jeu de Razer. Les écouteurs sont dotés du Chroma RGB de Razer, qui illumine le petit logo sur chaque bourgeon. Ils sont suffisamment petits pour qu’il soit probablement difficile pour quiconque de les remarquer, mais vous saurez qu’ils crachent un motif arc-en-ciel et c’est certainement ce qui compte. Razer dit également que le Hammerhead ne présente que 60 ms de latence, ce qui le rendra utile lorsqu’il sera associé à des appareils dotés d’une norme Bluetooth tout aussi moderne pour les jeux mobiles.

Une gamme d’accessoires pour clavier est également annoncée aujourd’hui. Semblable à des marques comme Glorious, Razer se lance dans le marché des accessoires de clavier pour donner aux consommateurs des moyens plus faciles d’obtenir des articles de niche tels que des câbles tressés et des capuchons de touche spécialisés. Sa dernière gamme, les Phantom Keycaps, est fabriquée en plastique ABS mais présente un design qui leur permet d’avoir l’air élégant lorsqu’elles ne sont pas éclairées, mais permet également à beaucoup de lumière de se diffuser à travers eux sur un clavier RVB. C’est un joli look si vous aimez bricoler le look de votre clavier, disponible en noir et blanc.

Les keycaps PBT de Razer avec un nouveau câble tressé

De plus, Razer propose un ensemble avec ses capuchons de touche PBT et de nouveaux câbles USB-C tressés, au prix compétitif de 50 $ pour la paire. Ils sont également disponibles dans une gamme de couleurs, du simple noir et blanc au vert néon, au rose et plus encore. Razer vend également de nouveaux repose-poignets pour clavier dans une variété de longueurs, avec un design sobre qui signifie qu’il ne semblera pas déplacé avec la plupart des claviers.

Tous ces accessoires sont disponibles sur le site Web de Razer aujourd’hui, avec les keycaps Phantom au prix de 35 $, les keycaps PBT et le faisceau de câbles tressés à 50 $, et les repose-poignets à partir de 20 $.