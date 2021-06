Les nouveaux écouteurs Sony WF-1000XM4 ANC sont là pour montrer aux Galaxy Buds Pro comment faire

Environ deux ans après le lancement de ses derniers écouteurs sans fil phares, Sony a enfin dévoilé le nouveau WF-1000XM4. Les écouteurs représentent un changement de conception majeur par rapport au Sony WF-1000XM3 tout en améliorant de nombreuses fonctionnalités.

Les écouteurs et l’étui de chargement inclus présentent un design plus compact que les XM3. Sony dit que les têtes sont 10 % plus petites et que le boîtier est 40 % plus petit. Mais la réduction de la taille ne se fait pas au détriment des fonctionnalités haut de gamme ou de la durée de vie de la batterie, et c’est en grande partie grâce au nouveau processeur intégré V1 de Sony.

Le WF-1000XM4 a amélioré l’ANC avec deux microphones sur chaque oreillette pour capter et analyser le son. Le XM4 prend également en charge LDAC pour une amélioration de la qualité audio et peut convertir des fichiers audio compressés numériquement en temps réel sans sacrifier la durée de vie de la batterie. En fait, Sony revendique les mêmes 8 heures par charge et 24 heures d’écoute de musique au total que le XM3, qui n’incluait pas le support LDAC. Ce chiffre passe à 12/36 heures avec ANC désactivé, ce qui rivalise même avec les meilleurs écouteurs sans fil. L’étui de charge prend également en charge la charge sans fil Qi.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le WF-1000XM4 est livré avec 360 Reality Audio pour une écoute plus immersive et ajustera l’expérience d’écoute en fonction de l’environnement grâce au contrôle audio adaptatif. Avec Precise Voice Pickup, les utilisateurs peuvent activer Speak-to-Chat, en détectant automatiquement quand l’utilisateur parle et en ajustant le son et le bruit ambiant en conséquence. Cette fonctionnalité se trouvait auparavant sur le Sony WH-1000XM4, l’un des meilleurs casques sans fil du marché.

Grâce au nouveau design, les Sony WF-1000XM4 sont mieux équipés pour faire de l’exercice et présentent une résistance à l’eau et à la transpiration IPX4. Et lorsque vous êtes en déplacement, Sony affirme que le XM4 conservera une meilleure connexion, même en cas d’interférences Wi-Fi externes, grâce au Bluetooth 5.0 amélioré par V1.

Le XM4 prend en charge l’accès mains libres à Google Assistant ou Amazon Alexa et est également équipé de la paire rapide de Google et de la paire Swift de Microsoft pour une connexion rapide et facile aux meilleurs téléphones Android ou ordinateurs Windows 10, respectivement.

Les nouveaux écouteurs phares de Sony coûtent 280 $ et sont disponibles à la commande dès aujourd’hui en noir ou en argent.

