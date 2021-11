Les nouveaux emoji de Microsoft sont désormais disponibles dans Windows 11

Microsoft rend son emoji de style Fluent disponible dans Windows 11 cette semaine. Une nouvelle mise à jour facultative pour le système d’exploitation est en cours de déploiement et comprend un certain nombre de corrections de bogues importantes et le nouvel emoji Microsoft présenté plus tôt cette année. Bien qu’il s’agisse d’un style totalement nouveau, ce n’est pas le look 3D que Microsoft avait promis auparavant – la société a plutôt opté pour la 2D.

Le nouvel emoji de Windows 11 inclut le retour de Clippy, car Microsoft a remplacé l’emoji de trombone standard par son caractère Clippy. Les emoji ont également été repensés pour inclure des couleurs vives et saturées, mais n’ont pas les aspects 3D qui les ont fait ressortir.

« Le nouveau style emoji n’est disponible que dans Windows 11 et est en 2D », explique Microsoft dans une mise à jour discrète de son blog de conception de juillet. « Nous proposons toujours un assortiment d’emojis [sic] pour les clients Windows 10. Ce même article de blog souligne toujours que Microsoft « a opté pour des conceptions 3D plutôt que 2D et a choisi d’animer la majorité de nos emoji ».

Le nouvel emoji de Microsoft était censé être plus en 3D.

Il n’est pas clair si nous verrons un jour l’impressionnant emoji 3D à l’intérieur de Windows 11 que Microsoft a présenté plus tôt cette année. L’absence de 3D pourrait être liée aux limitations techniques du format de police de couleur de Microsoft que l’entreprise utilise pour afficher les emoji dans Windows. Alors qu’Apple utilise des bitmaps pour restituer ses emoji, Microsoft utilise un format vectoriel qui est beaucoup plus évolutif et présente des avantages en termes de taille de fichier si les emoji sont plus plats.

Nous nous attendons toujours à ce que les versions 3D et animées de ces emoji Fluent apparaissent dans des produits comme Microsoft Teams, mais si vous voulez le nouvel emoji dans Windows, vous devrez passer à Windows 11. Microsoft a clairement indiqué que ce n’était pas le cas. Je ne prévois pas d’apporter ce nouvel emoji à Windows 10.