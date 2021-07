Les nouveaux “emojis” d’Android 12 aussi

19/07/2021 à 9h15 CEST

Ce ne serait pas la Journée mondiale des emoji sans une mise à jour de Google sur les futurs emojis qu’Android 12 utilisera, alors les Californiens ont prévenu que de bonnes nouvelles arrivent à cet égard. Google a prévisualisé des mises à jour de “centaines” de caractères pour le nouveau système d’exploitation afin de les rendre également plus accessibles à travers les applications et les plates-formes. Dans de nombreux cas, ils sont juste plus réfléchis – ils ne font pas autant d’hypothèses sur vous ou sur le contexte de l’utilisation d’un emoji donné.

Pour commencer, il existe un gâteau plus « universel » à la place de l’ancienne tarte à la citrouille. L’emoji bikini n’a pas l’air de le porter. Les emoji alimentaires comme les croissants et les crevettes semblent avoir été cuits correctement. La tente emoji reflète intelligemment le jour ou la nuit selon le thème de votre système d’exploitation. Et l’emoji masque ne ressemble plus à une personne malade, quelque chose qui montre à quel point Les temps ont changé avec cette pandémie.

Il vous sera également plus facile d’utiliser les nouveaux emojis. À partir d’Android 12, les applications compatibles avec Appcompat de Google prendront toujours en charge les derniers emojis pas besoin de mises à jour séparées.