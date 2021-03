Les nouveaux emplois en entreprise du prince Harry ne sont qu’un stratagème «pour avoir de la pertinence», déclare un agent de célébrités | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex, 36 ans, a récemment commencé deux nouveaux emplois, l’un en tant que cadre supérieur chez BetterUp, une société de coaching basée dans la Silicon Valley, et le second en tant que membre de la fondation Aspen qui vise à lutter contre la désinformation en Amérique. Jonathan Shalit, un gestionnaire de talents britannique, a expliqué au Telegraph comment Harry utilise les emplois pour essayer de se créer une identité au-delà de la famille royale.

M. Shalit a déclaré que certaines célébrités avaient maintenant le désir de redonner et de soutenir les communautés, mais a noté que le prince Harry était «au-dessus de la célébrité».

« Il n’a pas besoin de célébrité. Quand tu es Royal, tu es la plus grande célébrité du monde. Mais ce que cela fait, c’est permettre à Harry d’avoir de la pertinence. »

Il a continué d’ajouter que le poste aide Harry à atteindre un niveau de statut d’entreprise égal à celui de sa femme Meghan Markle.

M. Shalit a ajouté que Meghan, 39 ans, est plus employable que Harry, qui sème la confusion au milieu de dispositions fiscales et de visas compliquées et de son statut de «diplomate».

Il a déclaré: «J’ai rencontré Meghan à plusieurs reprises et c’est une femme extrêmement astucieuse, très brillante, incroyablement impressionnante.

« Donc pour qu’Harry puisse suivre sa femme, il doit trouver son propre nom et identité et c’est le début. »

Le prince Harry sera le Chief Impact Officer de BetterUp, dont la valeur est estimée à 1,25 milliard de livres sterling.

Le PDG de la start-up, Alexi Robichax, a déclaré qu’Harry n’afficherait pas ses titres royaux sur le lieu de travail et que son salaire et ses heures de travail ne seraient pas rendus publics.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a exhorté à être honnête que les nouveaux emplois sont « pour l’argent »

Harry a affirmé qu’il avait été coupé «au premier trimestre de 2020» et qu’il vivait de ce que sa défunte mère, la princesse Diana, lui avait laissé.