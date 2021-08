Les nouveaux entraîneurs et sites des écoles de football de la ville reviennent des vacances d’été

City Football Schools aux Émirats arabes unis revient après les vacances d’été avec une équipe élargie d’entraîneurs et de nouveaux sites à Abu Dhabi et à Dubaï.

L’équipe d’entraîneurs compte désormais près de 20 personnes – avec de nouveaux ajouts en provenance du Manchester City FC après avoir gravi les échelons sur le campus Etihad.

Les nouveaux sites incluent le Sevens Stadium à Dubaï et d’autres installations ont été modernisées dans les Émirats arabes unis.

Au total, City Football Schools opère désormais dans six sites de classe mondiale à Abu Dhabi et à Dubaï, avec trois dans chaque site.

Les jeunes d’Abu Dhabi peuvent assister à Zayed Sports City, à ACTIVE Al Maryah Island et à Emirates Palace, tandis que les sessions de Dubaï auront lieu à la Jumeira Baccalaureate School et à la Guildford Grammar School Dubai, ainsi qu’au Sevens Stadium.

Basées sur la philosophie et le programme de formation de la Manchester City Academy, et ouvertes aux garçons et aux filles âgés de 3 à 18 ans, les sessions de coaching des City Football Schools offrent aux jeunes l’opportunité d’améliorer leurs compétences en football, de rester en bonne santé, de se faire des amis et de profiter de amusant dans un environnement d’apprentissage positif et convivial, sous la direction et la supervision d’entraîneurs pleinement qualifiés.

Simon Hewitt, Senior Manager Football Operations MENA – Football Education, City Football Services, a déclaré : « Nous avons hâte de commencer la nouvelle saison, nous avons toutes les mesures de sécurité à Abu Dhabi et à Dubaï prêtes et nous espérons voir les jeunes des Emirats Arabes Unis à la pratique de sports hebdomadaires.

« Le programme offrira aux joueurs la possibilité d’être entraînés par d’authentiques entraîneurs du City Football Group, de Manchester et de Melbourne. Tous sont qualifiés par l’UEFA et ravis d’être ici aux Emirats Arabes Unis, entraîneur de notre programme phare à l’échelle mondiale.

“Venez faire partie de la famille Manchester City avec nous, amusez-vous, jouez en toute sécurité et faites-vous de nouveaux amis.”

À l’été 2020, City Football Schools a célébré sa 10e année d’entraînement de football aux Émirats arabes unis, avec des joueurs actuels de la première équipe de Manchester City tels que Phil Foden et Bernardo Silva soulignant l’importance des sessions pour les footballeurs en herbe à Abu Dhabi et Dubaï.

Depuis le début des sessions en 2010, plus de 30 000 stages d’entraînement ont été dispensés aux jeunes joueurs des Émirats arabes unis.

Le nouveau mandat débutera à Abu Dhabi et à Dubaï le dimanche 29 août.

Pour plus d’informations, contactez les personnes suivantes :

Abou Dhabi – [email protected]com (+971 56 420 5685)

Dubai – [email protected] (+971 56 538 9501)

