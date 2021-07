Les nouveaux épisodes de “Days of Our Lives” sont suspendus au milieu des Jeux olympiques de Tokyo 2021

Days of Our Lives fera une pause pendant les deux prochaines semaines grâce à la couverture de jour par NBC des Jeux olympiques de Tokyo. Aucun nouvel épisode du feuilleton de jour de longue date ne sera diffusé du vendredi 23 juillet au vendredi 6 août. Même les familles Brady, Horton et DiMera doivent faire une pause dans le drame de Salem pour soutenir Team USA.

De nouveaux épisodes de Days of Our Lives reviendront sur les stations NBC du pays le lundi 9 août, reprenant là où l’histoire s’était arrêtée le 22 juillet. Comme le souligne Soaps.com, il y a eu plusieurs cliffhangers à la fin des épisodes de cette semaine. . Ciara Brady (Victoria Konefal) a été kidnappée par Ben Weston (Robert Scott Wilson). EJ DiMera (Dan Feuerriegel) a appris que Sami Brady (Alison Sweeney) avait une liaison.

Cette semaine, les fans de Days of Our Lives ont également appris que le chanteur des Backstreet Boys AJ McLean apparaîtra dans l’émission. “Il y a une certaine émission télévisée de jour que ma grand-mère et moi avions l’habitude de regarder en grandissant. Je vais laisser tomber quelques indices – Bo, Hope, Patch. Sonner une cloche?” McLean a taquiné dans une vidéo TikTok, nommant certains des personnages les plus connus de Days. «Votre vraiment fait une apparition dans cette émission ici. Oh mon dieu, je flippe. Tellement excitant. J’espère t’avoir rendu fière grand-mère. Des sources ont déclaré à Deadline que le chanteur ne jouerait que dans un épisode. La star de Jeffersons, Marla Gibbs, a également été choisie pour incarner la mère de Paulina (Jackee Harry) et fera sa première apparition dans l’épisode du 17 août.

Après avoir craint que Days of Our Lives ne touche à sa fin, NBC a finalement renouvelé l’émission pour les 57e et 58e saisons en mai après de longues discussions entre le réseau et le producteur de la série Sony Pictures Television. L’accord maintiendra l’émission à l’antenne jusqu’en 2023. La série est diffusée presque sans interruption depuis 1965 et est l’un des quatre feuilletons de jour restants. (Les autres sont l’hôpital général d’ABC et la chaîne CBS montre The Bold and the Beautiful et The Young and the Restless.)

“Après plus de 55 ans passés à diffuser du drame, de l’aventure et de la romance sur les écrans du monde entier, nous sommes ravis et honorés de perpétuer l’héritage de Days of our Lives pendant encore deux ans”, a déclaré le producteur exécutif de Days of Our Lives, Ken Corday. Mai. “Nous sommes reconnaissants à NBC pour son engagement durable envers la série et reconnaissants de continuer ce merveilleux voyage avec nos fans pour les années à venir.”