Les nouveaux fans d’Amsterdam devraient-ils être nerveux à propos du nouveau docteur rejoignant la saison 4?

Maintenant, contrairement à The Good Doctor et Grey’s Anatomy d’ABC, la plupart des personnages principaux de New Amsterdam ne sont pas en fait des chirurgiens, donc même si la finale de la saison 3 a mis en place Iggy pour se retirer des soins aux patients et potentiellement mettre un complot en mouvement cela pourrait mettre en péril le travail de Bloom, le Dr Wilder ne viendrait probablement pas pour reprendre leurs postes. De plus, Sandra Mae Frank rejoint la série à titre récurrent, et non en tant que série régulière comme Tyler Labine ou Janet Montgomery.