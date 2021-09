Les nouveaux filtres de Gmail sur Android permettront de retrouver plus facilement les anciens e-mails

Les capacités de recherche de Gmail sur Android reçoivent une mise à jour importante qui affinera les résultats pour vous aider à trouver un e-mail spécifique. Les nouveaux filtres de recherche de l’application ont été déployés pour la première fois sur le Web l’année dernière, dans le but de simplifier la façon dont vous triez de grandes quantités de résultats de recherche.

Source : Google

La nouvelle mise à jour de l’une des meilleures applications Android introduit une variété de filtres qui vous permettent de rechercher dans les e-mails par expéditeur ou par période. Vous pouvez affiner davantage les résultats en choisissant de n’afficher que les e-mails avec pièces jointes.

Ces filtres de recherche apparaîtront juste en dessous du champ de recherche dans l’application. Vous pouvez appuyer sur l’un des quatre boutons, y compris « De », « Envoyé à », Date » et « Pièces jointes » indépendamment ou après la recherche.

Gmail affiche également une liste d’expéditeurs suggérés lorsque vous recherchez les e-mails d’un contact spécifique. Alternativement, il existe une option pour rechercher les e-mails de plusieurs expéditeurs en même temps.

Google a lancé l’année dernière une fonctionnalité similaire à Gmail sur le Web sous la forme de puces de recherche. En plus de rechercher par le nom ou l’heure d’un expéditeur, la fonctionnalité vous permet de filtrer les e-mails par type de pièce jointe et d’exclure certains résultats tels que les invitations de calendrier.

Avec la mise à jour la plus récente de son application mobile, Gmail n’a plus besoin de filtres de recherche manuels (par exemple, libellé : travail). L’astuce précédente semblait être une sorte de piratage uniquement disponible pour les utilisateurs expérimentés de Gmail.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur tous les niveaux Workspace ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business. Google déploie progressivement les filtres, la version devrait être terminée d’ici la fin octobre.

