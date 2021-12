Les nouveaux filtres Google Play Store simplifient la recherche d’applications Android TV et Wear OS depuis votre téléphone

Trouvez et installez, le tout à partir d’un seul endroit pratique

Lorsque vous avez plusieurs appareils Android chez vous, Google propose quelques outils utiles pour gérer les applications qu’ils contiennent, comme la façon dont vous avez pu accéder au Play Store à partir de votre navigateur Web et installer des applications à distance. Plus tôt cette année, nous avons vu ce type de fonctionnalité s’étendre à l’application Play Store sur les téléphones, vous permettant d’abord d’envoyer facilement des applications aux montres intelligentes Wear OS, puis aux appareils Android TV. Nous examinons maintenant la prochaine évolution de cette fonctionnalité, car Google implémente des filtres de recherche spécifiques à la plate-forme.

Un nouveau filtre déroulant apparaît lors d’une recherche à partir de l’application Play Store, à côté des options existantes telles que payant/non payé et évaluation de l’application (telle que repérée par 9to5Google). Si vous possédez des appareils de ces catégories et qu’ils sont liés à votre compte, vous trouverez désormais des options pour restreindre les résultats de recherche aux applications pour Android TV ou Wear OS.

Nous avions déjà félicité Google pour les mesures qu’il prenait pour faciliter l’obtention d’applications sur les téléviseurs et les montres, car avouons-le – utiliser le Play Store sur votre poignet est toujours un peu gênant, et la situation n’est pas toujours très meilleure le grand écran non plus. En facilitant la réalisation de tout à partir de nos téléphones, Google offre sans doute aux développeurs un excellent service ici aussi, aidant à encourager la découverte sur deux plates-formes qui ont toujours manqué d’un peu plus d’attention.

